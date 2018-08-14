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Спасатели успешно эвакуировали четверых туристов, которые 12 августа застряли на высоте 4,1 тысячи метров в Горном Алтае. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Сибирский региональный центр МЧС РФ.

По словам собеседника агентства, путешественников спустили на стоянку у подножия горы Белуха. Вертолетом их доставят в Горно-Алтайск. Все туристы чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним, четверо туристов из Кемеровской области совершали траверс трех вершин Белухи. Маршрут считается одним из сложнейших в горах Республики Алтай. В минувшие выходные из-за резкого ухудшения погоды на вершине Ак-Кем альпинисты оказались заблокированными на высоте 4,1 тысячи метров. Ветер порвал их палатку и унес часть снаряжения.

У туристов остались продукты, газовая горелка и теплая одежда. Ожидая помощь, они соорудили убежище из снега и льда.