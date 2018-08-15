Фото: infox.ru

Средние цены на бензин в Алтайском крае в течение всего лета демонстрируют устойчивость после стремительного роста, наблюдавшегося в мае.

По информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 5 по 12 августа АИ-92 в крае в среднем стоил 40,35 рубля за литр, 95-й бензин торговался по 42,17 рубля, а стоимость литра летнего дизельного топлива составила 44,13 рубля.

Напомним, что такие средние цены на горючее в нашем регионе установились в самом начале июня. Таким образом, стоимость топлива не растет в крае уже два с половиной месяца.

Аналогичная ситуация характерна для подавляющего большинства регионов Сибири, да и России в целом.

Из всех субъектов СФО динамика цен на топливо наблюдалась лишь в Тыве, где АИ-92 подорожал в период с 5 по 12 августа на 50 копеек, АИ-95 прибавил 40 копеек за литр, а вот солярка упала в цене на 50 копеек.