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Число жертв обрушения моста в итальянской Генуе выросло до 22 человек. Об этом пишет РБК, ссылаясь на канал Sky TG24 и замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси. Также сообщается о девятерых пострадавших.

"Неприемлемо, что этот важный мост … не был построен таким образом, чтобы избежать подобного обрушения", — цитирует издание слова Рикси.

Местные СМИ пишут, что среди погибших есть ребенок. Издание Repubblica пишет о госпитализации с тяжелыми травмами как минимум семерых человек.

Напомним, обрушение части автомобильного моста произошло в Генуе днем во вторник, 14 августа. Длина рухнувшего участка составляет порядка 200 метров. Рядом с мостом находятся жилые дома, железнодорожная станция и промышленные предприятия.

Глава местного управления скорой помощи Франческо Бермано ранее заявил о "десятках погибших" и "колоссальных разрушениях".

Также позднее в Сети появилось видео крушения моста Моранди. Ролик, в частности, появился на официальной Twitter-странице службы.