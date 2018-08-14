Фото: twitter.com
Число жертв обрушения моста в итальянской Генуе выросло до 22 человек. Об этом пишет РБК, ссылаясь на канал Sky TG24 и замминистра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси. Также сообщается о девятерых пострадавших.
"Неприемлемо, что этот важный мост … не был построен таким образом, чтобы избежать подобного обрушения", — цитирует издание слова Рикси.
Местные СМИ пишут, что среди погибших есть ребенок. Издание Repubblica пишет о госпитализации с тяжелыми травмами как минимум семерых человек.
Напомним, обрушение части автомобильного моста произошло в Генуе днем во вторник, 14 августа. Длина рухнувшего участка составляет порядка 200 метров. Рядом с мостом находятся жилые дома, железнодорожная станция и промышленные предприятия.
Глава местного управления скорой помощи Франческо Бермано ранее заявил о "десятках погибших" и "колоссальных разрушениях".
Также позднее в Сети появилось видео крушения моста Моранди. Ролик, в частности, появился на официальной Twitter-странице службы.
#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 августа 2018 г.
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