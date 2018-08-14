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Писатель Джордж Мартин в эфире канала PBS объяснил, почему он убивает главных героев саги "Песнь льда и пламени". Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее СМИ подсчитали, что в снятом по сюжету книг Мартина сериале "Игра престолов" за семь сезонов погибло свыше 100 персонажей, в том числе главные герои.

Мартин отметил, что на подобный подход к написанию сюжета его вдохновил британский писатель, автор "Властелина колец" Джон Толкин, убив персонажа по имени Гэндальф.

"И тут Гэндальф умирает! Я даже не могу описать, как меня это потрясло в 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто нарушил это правило, и за это я буду вечно его любить", — заявил Мартин.

Писатель считает, что после убийства одного из центральных персонажей книги напряжение читателя возрастает во много раз, поскольку после этого "может умереть кто угодно".

Сериал "Игра престолов" стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая смерть главных героев. Его снимают с 2011 года, за это время "Игра престолов" получила 38 премий "Эмми".