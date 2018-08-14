Фото: instagram.com

Четвертым наставником нового музыкального шоу "Голос. 60+" для исполнителей старше 60 лет стал Лев Лещенко. Об этом пишет "РИА Новости".

Во вторник, 14 августа, в Instagram-аккаунте проекта появился снимок судейского кресла с его именем.

Шоу "Голос. 60+" стартует на Первом канале в новом телесезоне. Также наставниками являются Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.

Шоу "Голос" является российской версией международного проекта The Voice, идущего во многих странах мира. Агентство отмечает, что в 2016 году оно вошло в топ-16 популярнейших программ России.