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Причиной обрушения автомобильного моста на автостраде А10 в итальянском городе Генуя стали серьезные недостатки в текущем обслуживании. Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли, передает "РИА Новости".

Согласно последним данным, жертвами трагедии стали порядка 30 человек, еще десять числятся пропавшими без вести. При этом власти говорят, что число жертв "существенно вырастет".

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — приводит агентство слова Тонинелли.

Министр добавил, что такие трагедии не должны происходить "в такой цивилизованной стране, как Италия".

Он подчеркнул, что техобслуживание должно быть превыше всего, а виновный заплатит за произошедшее полностью. "Но пока об этом говорить совершенно преждевременно", — добавил Тонинелли.

Также он исключил, что мост обрушился из-за работ, проводившихся на нем в последнее время.

Компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, заявила, что на мосту в Генуе шел ремонт. При этом ее глава Джованни Кастеллуччи опроверг данные о том, что мост находился в опасном состоянии.

Обрушившийся мост был построен в 1960-х годах, а в 2016 году его реконструировали. Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию не раз ремонтировали.