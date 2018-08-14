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МТС ввела тариф под названием "Тарифище" с безлимитным доступом в интернет. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на описание тарифа на сайте оператора.

Уточняется, что в Москве подключение к нему будет стоить от 650 до 1550 рублей: цена зависит от количества включенных минут (500-3000).

Сообщается, что "Вымпелком" за 600 рублей в месяц предлагает пакет с 15 Гб трафика и 500 минутами разговоров. "Мегафон" за такую же сумму предлагает аналогичные 15 Гб и 500 минут. За 700 рублей у "Т2 РТК холдинга" (Tele2) можно подключить 30 Гб интернета в месяц и 700 минут переговоров.

Газета отмечает, что безлимитные тарифы появились в сетках сотовых операторов в России в 2016 году, а уже год спустя операторы почти синхронно отказались от них, чем привлекли внимание антимонопольщиков. Появление подобных тарифов стало одной из причин снижения доходов российской сотовой отрасли в 2016 году, а их упразднение — фактором, который способствовал стабилизации выручки сотовых компаний в 2017 году.