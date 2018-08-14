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Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

, ИА "Амител"
Следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте Евгения Арапова

Фото: yarcube.ru

СК подтвердил возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении оренбургского мэра Евгения Арапова, он задержан. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал Следственного комитета в мессенджере TamTam.

В сообщении уточняется, что Арапова задержали во вторник, 14 августа. По данным СК, он вместе со своим замом Геннадием Борисовым, которого на днях арестовали за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Из полученной взятки 400 тысяч получил Арапов, 200 тысяч — Борисов. При обыске в кабинете мэра было изъято 4,2 миллиона рублей, их происхождение устанавливается.

"Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте", — добавили в СК.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что против Арапова возбуждено уголовное дело. Он уточнил, что сейчас Арапов находится на лечении в больнице, после того, как его выпишут, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения. "Следователи допросили мэра в больнице", — добавил собеседник агентства.

Борисов был арестован 10 августа по решению Ленинского районного суда Оренбурга. Его задержали двумя днями ранее при получении взятки в 2 миллиона рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Источник передает, что Борисов, предположительно, систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний, в том числе за выдачу разрешений на строительство, а также за общее покровительство. В рамках этого дела были проведены обыски в администрации Оренбурга, в том числе в кабинете главы города.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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