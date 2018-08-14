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Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) попал в первую сотню Шанхайского Академического рейтинга вузов мира (ARWU) за текущий год, еще три российских вуза — Санкт-Петербургский, Новосибирский государственные университеты и впервые Московский физико-технический институт — попали в топ-500. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство пишет, что ARWU представляет 500 лучших вузов, которые были отобраны на основе объективных показателей и сторонних данных. Данный перечень считается самым точным и надежным предвестником мировых рейтингов.

Уточняется, что МГУ попал на 86-ю строку — на семь мест выше, чем в 2017 году. В группу 301-400 был включен СПбГУ, а МФТИ с НГУ впервые попали в группу 401-500.

Агентство передает, что лидером рейтинга уже в 16-й раз стал Гарвардский университет. Стэнфорд и Кембридж сохранили второе и третье места соответственно. В топ-10 были включены Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Оксфордский университет, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт и Чикагский университет.

При составлении рейтинга учитываются шесть показателей, включая число выпускников и сотрудников, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию, число исследователей, которые имеют высокий индекс цитирования, число статей, проиндексированных в Индексе научного цитирования, а также продуктивность на одного преподавателя. Ежегодно оценку проходят порядка 1,5 тыс. университетов.