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Минтранс РФ подготовился к возможной отмене украинскими властями железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на главу ведомства Евгения Дитриха.

"Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений", — цитирует издание слова министра. Он отметил, что Россия примет ответные меры, если Киев примет решение о прекращении железнодорожного сообщения.

При этом Дитрих сомневается, что власти Украины введут подобный запрет, поскольку "в первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта", что вызовет лишь неудобства и дискомфорт.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти рассматривают "вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой". В свою очередь, представители украинского железнодорожного оператора "Укрзализныця" заявили, что решение будет выполнено, если государство его примет.

По данным "Укрзализныци", в прошлом году ее поездами, следующими из России на Украину и обратно, были перевезены 900 тысяч пассажиров, что в пять раз меньше показателей 2013 года. За январь—июнь текущего года теми же поездами были перевезены 358,9 тысячи пассажиров. В РЖД изданию пояснили, что через территорию Украины с 2014 года ходит лишь один поезд российского формирования, следующий из Москвы в Кишинев.

​Авиасообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.