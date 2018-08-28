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Проектирование будущего: кто и как в Барнауле применяет BIM-технологии

, ИА "Амител"
Всё о плюсах "информационного моделирования зданий" в новом материале Amic.ru

В прошлый раз портал Amic.ru подробно рассказал о барнаульской компании "АПС групп" ("АлтайПроектСервис"), которая может считаться передовой в деле освоения BIM-технологий в Алтайском крае.

Наш материал о том, что представляют собой эти технологии, какие плюсы в себе несут и как правильно их использовать. Часть проектных организаций в регионе в своих портфолио указывают, что полностью работают по BIM-технологиям. На самом деле используется лишь часть освоенной программы при архитектурном проектировании.

Слово BIM-технологии произошло от английского building information modeling и буквально переводится как "информационное моделирование зданий". Данные технологии применяются в строительной отрасли.

Неверно считать, что за буквами BIM скрывается название программного обеспечения или что нарисованное здание — это и есть BIM. Технологии BIM в проектировании основываются на создании трехмерной модели здания, но в данном случае модель представляет собой не просто набор геометрических фигур и текстур. На деле такая модель состоит из виртуальных элементов, которые есть в реальности и обладают при этом конкретными физическими свойствами. Технологии BIM позволяют спроектировать здание и еще до начала строительства полностью просчитать и определить все процессы, которые будут в нем происходить.

Это максимально удобно для проектировщиков, застройщиков и эксплуатационщиков. Сегодня эти технологии получили толчок в развитии, что очевидно выводит их на новый уровень.

Говоря о преимуществах использования BIM-технологий, стоит остановиться на нескольких аспектах. Самое первое и очевидное преимущество — это 3D-визуализация. Именно трехмерная визуализация позволяет увидеть любой объект здания со всех сторон, и не только объект, а здание целиком во всех ракурсах и любых разрезах. Это позволяет найти лучшие проектные решения вместо старых. Второе преимущество — централизованное хранение данных в одной модели, что позволяет эффективно и просто управлять изменениями. При внесении определенного изменения в проект оно сразу отображается во всех разделах: на планах этажей, разрезах и во всех спецификациях на материалы. Это также сильно повышает скорость создания проектной документации и снижает вероятность возникновения ошибки. Третье преимущество — автоматический подсчет строительных материалов и объемов работ, что снижает до минимума человеческий фактор при сведении конечных спецификаций. Управление данными — еще один плюс. Ведь далеко не вся информация, которая есть в BIM-модели, может быть представлена графически. Поэтому модель также содержит каталоги спецификации, с помощью которых определяются трудозатраты на создание проекта. Так, изменение сметной стоимости проекта меняется сразу после внесения изменений в него. Ну и про экономию средств нельзя забывать. Внедрение BIM-технологий в проектирование позволит снизить финансовые расходы и существенно сократить срок ввода объекта. По этой причине большинство строительных компаний пытаются использовать в своей практике современные методики информационного моделирования.

Какие решения работают на основе технологий BIM? Самое популярное — программа Revit. Многие компании частично освоили BIM-моделирование и в основном используют его при архитектурном проектировании, потому что архитекторам гораздо проще было изучить BIM-программы – они очень похожи как раз на AutoCAD, там схожие инструменты. Так как вся информация о модели не собирается в одном файле, называть это BIM-технологиями нельзя.

BIM-технологии позволяют создать многомерную модель объекта строительства, которая будет содержать всю информацию о нем - от используемых материалов и оборудования до срока службы и периода обслуживания. При этом данная модель используется не только для строительства, но и для эксплуатации объекта, то есть BIM — это не только графическая 3D-проекция. Спектр возможностей технологий очень широк. Информационное моделирование предполагает совершенно новый подход к созданию и управлению зданием, в котором будет учтено абсолютно все. Все это позволяет избегать возможных переделок в проектировании, сокращать расходы на строительство, а главное — экономить время. Внедрение BIM позволит принимать правильные решения на стадиях жизненного цикла — от инвестиций до эксплуатации и даже сноса. Между тем эти технологии требуют финансовых затрат. Необходимо купить специальное программное обеспечение и оборудование для обучения.

"АПС групп" работает в программе Revit, которая является универсальной и затрагивает все разделы проектирования. Компания пользуется данной программой на протяжении двух последних лет.

По данным портала Amic.ru, в Алтайском крае до недавнего времени не было ни одного объекта, полностью запроектированного и построенного по BIM–технологиям. Прецедент создала "АПС групп", которая работала над объектом строительной компании "Адалин-Строй". В результате был запроектирован жилой многоквартирный дом. Аналогичный проект готовится для еще одного крупного барнаульского застройщика – "ПР-Холдинг". Стоит особо отметить, что чем крупнее объект, тем эффективнее становится использование BIM-технологий. Особенно это касается сооружений с длительным сроком возведения и последующей эксплуатации.

 

На правах рекламы
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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