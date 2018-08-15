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Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отменила решение районного суда, который постановил вернуть отцу в Новую Зеландию двух детей, вывезенных матерью в Новосибирск. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

"Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда по апелляционному представлению прокурора Центрального района Новосибирска и апелляционной жалобе ответчика отменила решение Центрального районного суда Новосибирска от 18 декабря 2017 года, которым был удовлетворен иск мужчины к матери его детей о возвращении в Новую Зеландию несовершеннолетних детей (2012 и 2015 г. р.)", — цитирует агентство сообщение прокуратуры.

Суд первой инстанции решил, что мать детей, переехав с ними в Россию, нарушила нормы международного законодательства и права отца детей — гражданина Новой Зеландии. Суд усмотрел в действиях сибирячки незаконное перемещение и удержание детей, "что на основании положений Конвенции о международно-правовых аспектах похищения детей от 25.10.1980 давало основание для выдачи предписания о возвращении детей на территорию иностранного государства".

Областной суд с выводами районного суда не согласился. Он постановил новое решение, которым отказал в удовлетворении иска иностранцу, согласившись с доводами прокурора и матери детей.