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Соединенные Штаты считают ненормальным поведение запущенного РФ в прошлом году спутника-инспектора. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА Новости и помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет.

В сообщении отмечается, что Минобороны запустило космический объект в октябре, утверждая, что это "спутник инспектор", однако его поведение на орбите было "несоответствующим чему-либо видимому ранее".

Поблет заявила, что Штаты "обеспокоены тем, что выглядит очень ненормальным поведением того, что заявлено как "спутник-инспектор". Также она добавила, что США точно не знают, что это такое, и не имеют способа определить объект.

Член‐корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в ходе беседы с каналом "360" заявил, что целью работы запущенного спутника является инспектирование конкретных объектов на территории иностранных государств.