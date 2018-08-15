Фото: animalreader.ru

Французский канал France 2 признал, что допустил ошибку в сюжете, где снимки из экспедиции главы РФ Владимира Путина подали как охоту на тигров. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что сюжет вышел в эфир вечером 10 августа. Его посвятили отпускам президентов разных стран. Рассказ про Путина сопровождался снимками из его поездок. Фото, на котором глава государства в окружении нескольких человек гладит по голове тигра, ведущая сопроводила комментарием о том, что Путин "охотится на тигров в Сибири".

Однако на самом деле снимок был сделан 31 августа 2008 года в ходе рабочей поездки Путина в Уссурийский заповедник. Тогда президент надел на вырвавшуюся из ловушки и получившую инъекцию снотворного тигрицу спутниковый ошейник. Информация о поездке и сам снимок все еще находятся на сайте программы "Амурский тигр".

После выхода сюжета на французском канале в соцсети Facebook разразилась полемика. Среди пользователей нашлись те, кто усомнился в достоверности информации об "охоте".

Портал французской газеты Libération CheckNews, который позволяет проверять факты, представленные в журналистских публикациях, выпустил заметку под заголовком "Нет, Путин не охотится на тигров во время отпуска".

Вечером в понедельник, 13 августа, канал признал ошибку, заявив, что в комментарии журналиста вкралась ошибка.