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СМИ сообщили о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму

, ИА "Амител"
Банки на полуострове переходят на карты "Мир"

Фото: lawr.ru

Базирующийся в Крыму Генбанк (входит в группу банка "Россия") прекращает обслуживать карты платежных систем Visa и MasterCard с 14 августа. Об этом пишет РБК, ссылаясь на русскую службу Би-би-си, подчеркивая, что это был последний банк, выпускавший карты международных платежных систем.

Сообщается, что проведения операций по Visa и MasterCard прекращается с 14 августа. Сотрудница кол-центра Генбанка в разговоре с Reuters уточнила, что это решение было принято из-за введенных в 2014 году санкций в отношении российских банков. На вопрос, почему организация решила заблокировать карты международных платежных систем только сейчас, она затруднилась ответить. Генбанк полностью переходит на карты "Мир" Национальной системы платежных карт (НСПК) российского Центробанка и призывает своих клиентов оформлять новые карты.

Би-би-си указывает, что до 2017 года кроме Генбанка карты Visa и MasterCard выпускал лишь банк "Рублев", но в июне этого года Центробанк отозвал у него лицензию. Банк РНКБ также не выпускает карты Visa и MasterCard, добавили изданию в пресс-службе кредитного учреждения.

Источники Reuters отмечали ранее, что, несмотря на санкции, банки Крыма эмитируют и обслуживают карты международных систем благодаря их запасу, выпущенному до санкций, и благодаря созданной в 2015 году НСПК. Близкий к НСПК источник подчеркнул агентству, что национальная система позволяет бесперебойно обслуживать карты банков, которые находятся под санкциями.

"Все банки — участники этой системы, заключая договор, обязуются принимать и обслуживать карты международных платежных систем всех банков, в том числе из санкционного списка", — приводит издание слова собеседника.

В декабре 2014 года Visa и MasterCard объявили о сворачивании своей работы в Крыму. Решение было принято вслед за санкциями США, которые запрещают американским компаниям предоставлять услуги компаниям, находящимся на территории полуострова, признанного США аннексированным.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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