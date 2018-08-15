Фото: defence.ru

Министерство транспорта России предложило правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста цен на авиационное топливо, чтобы не допустить удорожания билетов. По итогам текущего года топливо может подорожать на 30%, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минтранса Евгения Дитриха.

Он добавил, что потери авиакомпаний в 2018 году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 миллиардов рублей. Ведомство предлагает возместить 22,5 миллиарда.

"Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе", — добавил Дитрих.