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Власти штата Флорида (США) в начале текущей недели объявили о введении режима ЧС из-за так называемого "красного прилива" - токсичного цветения воды из-за массового развития водорослей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ABC News.

Канал отмечает, что природное явление распространилось по всему западному побережью штата, оставляя на пляжах множество мертвой рыбы.

"Я издаю декларацию о чрезвычайной ситуации, чтобы предоставить значительные средства и ресурсы сообществам, подвергшимся "красному приливу", таким образом мы можем справиться с его ужасными последствиями", — цитирует агентство слова губернатора штата Рика Скотта.

В декларации сказано, что штат выделит на очистку пляжей и устранение последствий "красного прилива" свыше 2 миллионов долларов и еще порядка 500 тысяч долларов — на поддержку местного туризма. Дополнительные группы биологов направят для содействия в операциях по спасению морской фауны.

Подчеркивается, что "красные приливы" являются частым явлением во Флориде. Цветущие водоросли выделяют токсины, что приводит к гибели многих видов морской фауны. При этом для большинства людей водоросли безвредны и могут лишь вызвать раздражение кожи.