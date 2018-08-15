На 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский, сообщает "РИА Новости".

Успенский умер вечером во вторник, 14 августа, в частном доме в деревне Пучково в Новой Москве.

Информацию о смерти писателя подтвердила его супруга. Также эту информацию подтвердила дочь писателя. "К сожалению, Эдуард Николаевич скончался", — сказала дочь Ирина.

Сообщается, что неделю назад писатель в тяжелом состоянии обращался к врачам за медицинской помощью. Последний год он боролся с онкологией.

Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им, — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки и не только.