На 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский, сообщает "РИА Новости".
Успенский умер вечером во вторник, 14 августа, в частном доме в деревне Пучково в Новой Москве.
Информацию о смерти писателя подтвердила его супруга. Также эту информацию подтвердила дочь писателя. "К сожалению, Эдуард Николаевич скончался", — сказала дочь Ирина.
Сообщается, что неделю назад писатель в тяжелом состоянии обращался к врачам за медицинской помощью. Последний год он боролся с онкологией.
Успенский прославился как детский писатель и автор сценариев к мультфильмам. Среди популярных персонажей, придуманных им, — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки и не только.
Комментарии
Всем добрым и хорошим, что есть в нашем поколении, мы обязаны именно ему. Призываю всех родителей маленьких спиногрызов плотнейшим образом знакомить их с героями Успенского, тогда ини вырастут порядочными людьми.
в Баден-Бадене лечился. не дураки они путанской медицине доверять.
а мультики нам больше "Ну, погоди!"(калька с Диснея) нравились. слишком много для детского восприятия у него нац.грусти и философии.