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Новости

Появилось видео задержания мэра Оренбурга

, ИА "Амител"
Мэр слег в больницу после задержания его заместителя

Фото: кадр из видео

Следственный комитет России обнародовал видеозапись задержания мэра Оренбурга Евгения Арапова, которого подозревают в получении взятки.

Арапов занимает должность мэра Оренбурга с ноября 2010 года. На видеозаписи видно, что его задерживают в больничной палате. Также ему вручают постановление о возбуждении уголовного дела.

Задержание Арапова произошло спустя несколько дней после того, как был задержан его заместитель Геннадий Борисов.

По версии следствия, Борисов получил от генерального директора одной из коммерческих организаций 600 тысяч рублей. За эти деньги Арапов и Борисов должны были покровительствовать этому предпринимателю в сфере строительства и продажи объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из этих денег, как полагает следствие, 400 тысяч достались Арапову, а 200 тысяч — Борисову.

Ранее пресс-секретарь оренбургской мэрии Ольга Лопатинская рассказала, что Арапов находится на больничном. По ее словам, днем ранее чиновник сообщил, что у него в кабинете проходил обыск и он готов оказать содействие следствию в связи с задержанием своего заместителя.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.08.2018 08:57
ИГ

Вор должен сидеть в тюрьме (с)

0  0
15.08.2018 09:18
гость

Струсил и больничку прилёг. Вор всегда трус, он живёт в страхе разоблачения и справедливого возмездия.

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