Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту "дружественной страны" Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства (15 августа 1945 года), сообщает LIFE.
"Граждане наших стран ежедневно сражались плечом к плечу против общего врага в тяжелой войне — это крепчайшая основа дружественных отношений между КНДР и Россией, которая становится движущей силой для их дальнейшего развития", — говорится в сообщении, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Ким Чен Ын также пожелал Владимиру Путину "еще больших успехов в ответственной работе по построению могущественной России".
Праздник освобождения Кореи отмечается ежегодно 15 августа и на севере, и на юге. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.
Комментарии
лучший друг физкультурников. "скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты" только травит виэксом, а наш новичком.
ну может еще людоед бокасса из ЦАР поздравит, точнее его преемник.
Твоего папу в армии бромом "недотравили"
России надо собрать всех изгоев и организовать с ними безпошлинную торговлю. Корея, Турция, Иран, нас уже много!!