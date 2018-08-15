Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту "дружественной страны" Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства (15 августа 1945 года), сообщает LIFE.

"Граждане наших стран ежедневно сражались плечом к плечу против общего врага в тяжелой войне — это крепчайшая основа дружественных отношений между КНДР и Россией, которая становится движущей силой для их дальнейшего развития", — говорится в сообщении, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын также пожелал Владимиру Путину "еще больших успехов в ответственной работе по построению могущественной России".

Праздник освобождения Кореи отмечается ежегодно 15 августа и на севере, и на юге. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею от колониального правления.