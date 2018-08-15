Глава ПФР назвал главную цель изменений в пенсионной системе

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, дефицит бюджета ПФР будет увеличиваться, пишет "Парламентская газета".

Дроздов подчеркнул, что без реформы пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции.

В настоящее время средства федерального бюджета составляют больше трети бюджета Пенсионного фонда; значительная часть средств идет на выплаты пенсий, в первую очередь страховых.

Как сообщил Дроздов, при общих расходах на пенсионное обеспечение 7,2 триллиона рублей, из федерального бюджета на это выделяется 2,4 триллиона рублей, а весь трансферт составляет 3,3 триллиона рублей.

Ранее председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что отсутствие реформ в пенсионной системе увеличит трансферт в бюджет ПФР до 5 триллионов рублей.

Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.