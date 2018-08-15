Глава ПФР назвал главную цель изменений в пенсионной системе

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, дефицит бюджета ПФР будет увеличиваться, пишет "Парламентская газета".
Дроздов подчеркнул, что без реформы пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции.
В настоящее время средства федерального бюджета составляют больше трети бюджета Пенсионного фонда; значительная часть средств идет на выплаты пенсий, в первую очередь страховых.
Как сообщил Дроздов, при общих расходах на пенсионное обеспечение 7,2 триллиона рублей, из федерального бюджета на это выделяется 2,4 триллиона рублей, а весь трансферт составляет 3,3 триллиона рублей.
Ранее председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что отсутствие реформ в пенсионной системе увеличит трансферт в бюджет ПФР до 5 триллионов рублей.
Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Комментарии
"Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин"...............
Да уж сразу бы расстреляли всех стариков и счастливо зажили правительство и "Единая Россия",
конфисковать у чиновников всё украденное из бюджета, и поднимать пенсионный возраст не потребуется!
Даже читать не хочется. Закон еще не приняли а по тв уже рассказывают об этом как о свершившемся факте и повлиять уже ни на что нельзя. Вон и Томенко от дебатов оказался... К чему напрягаться? Ведь результат выборов уже и так ясен...
В СПАРКе есть карточка новой компании, бенефициаром которой является Барабанова. Указано, что АО «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа текущего года по адресу: деревня Городня Новодугинского района Смоленской области. Уставный капитал компании — 10 млн рублей.
Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. (С)
сначала уберите конские пенсии у всяких упырей, пусть получают как все по 13-15 тыс и я думаю денег сразу хватит и ещё запас будет
Барабанова это 82 летняя мама думца Володина
вот они настоящие враги народа
Сколько чиновников столько и разных целей у данной реформы. Путин вообще не знает какая цель в приоритете поэтому и молчит. По мне так у этой реформы одна цель, чтоб как можно меньше народу дожило и получало пенсию.
То есть, надо не доплатить лям-полтора, зато потом пенсия увеличится... Только не все до нее доживут
Проблема решается созданием новых рабочих мест. Тогда более 20 000 000 человек, источники доходов которых неизвестны и которые соответственно не платят страховые взносы в ПФР, устроятся на работу официально и работодатель будет за них отчислять страховые взносы.
Антоша, а вы покажите народу все цифры.
Вы все ссылаетесь на дефицит, а вы можете это документально обосновать?
Покажите сколько пенсионеров, какие у них пенсии, кому и сколько, сколько вы собираете взносов в ПФР, сколько тратится на сам ПФР, и сколько на пенсии.