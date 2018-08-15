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Новости

Глава ПФР назвал главную цель изменений в пенсионной системе

, ИА "Амител"
Дроздов подчеркнул, что без реформы пенсии будут расти не выше инфляции

Фото: moskva.bezformata.ru

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, дефицит бюджета ПФР будет увеличиваться, пишет "Парламентская газета".

Дроздов подчеркнул, что без реформы пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции.

В настоящее время средства федерального бюджета составляют больше трети бюджета Пенсионного фонда; значительная часть средств идет на выплаты пенсий, в первую очередь страховых.

Как сообщил Дроздов, при общих расходах на пенсионное обеспечение 7,2 триллиона рублей, из федерального бюджета на это выделяется 2,4 триллиона рублей, а весь трансферт составляет 3,3 триллиона рублей.

Ранее председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что отсутствие реформ в пенсионной системе увеличит трансферт в бюджет ПФР до 5 триллионов рублей.

Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.08.2018 09:17
ГРАЖДАНИН

"Правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин"...............
Да уж сразу бы расстреляли всех стариков и счастливо зажили правительство и "Единая Россия",

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15.08.2018 09:21
гость

конфисковать у чиновников всё украденное из бюджета, и поднимать пенсионный возраст не потребуется!

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15.08.2018 09:24
- гость -

Даже читать не хочется. Закон еще не приняли а по тв уже рассказывают об этом как о свершившемся факте и повлиять уже ни на что нельзя. Вон и Томенко от дебатов оказался... К чему напрягаться? Ведь результат выборов уже и так ясен...

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15.08.2018 09:33
- гость -

В СПАРКе есть карточка новой компании, бенефициаром которой является Барабанова. Указано, что АО «Холдинг Днепрово» было зарегистрировано 3 августа текущего года по адресу: деревня Городня Новодугинского района Смоленской области. Уставный капитал компании — 10 млн рублей.
Также указано, что Барабанова является совладельцем еще девяти фирм. (С)

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15.08.2018 09:34
месный

сначала уберите конские пенсии у всяких упырей, пусть получают как все по 13-15 тыс и я думаю денег сразу хватит и ещё запас будет

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15.08.2018 09:34
...

Барабанова это 82 летняя мама думца Володина

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15.08.2018 09:41
Директор СССР

вот они настоящие враги народа

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15.08.2018 09:45
многодетный

Сколько чиновников столько и разных целей у данной реформы. Путин вообще не знает какая цель в приоритете поэтому и молчит. По мне так у этой реформы одна цель, чтоб как можно меньше народу дожило и получало пенсию.

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15.08.2018 10:23
Filin

То есть, надо не доплатить лям-полтора, зато потом пенсия увеличится... Только не все до нее доживут

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15.08.2018 10:31
Вася Пупкин

Проблема решается созданием новых рабочих мест. Тогда более 20 000 000 человек, источники доходов которых неизвестны и которые соответственно не платят страховые взносы в ПФР, устроятся на работу официально и работодатель будет за них отчислять страховые взносы.

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15.08.2018 10:34
Грантштейн

Антоша, а вы покажите народу все цифры.
Вы все ссылаетесь на дефицит, а вы можете это документально обосновать?
Покажите сколько пенсионеров, какие у них пенсии, кому и сколько, сколько вы собираете взносов в ПФР, сколько тратится на сам ПФР, и сколько на пенсии.

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