Фото: riafan.ru, facebook.com/people/Pyotr-Kamennyh

Барнаульский музыкант Петр Каменных, который находился в Генуе в момент обрушения автомобильного моста, рассказал о трагедии.

"Огромный мост, 90 м высотой, монумент из железа и бетона, просто рассыпался, демонстрация непостоянства... Был очень мощный гром, и выглядит так, что уставшее место в конструкции срезонировало... А один водила с фуры так удачно и вовремя выпрыгнул-выскочил-вылетел, что просто встал и пошёл, ни царапины…", — пишет наш земляк в Facebook.

Напомним, что обрушение автомобильного моста, по которому проходит скоростная автомагистраль, произошло накануне вблизи Генуи.

В момент катастрофы на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика.

По последним данным МВД Италии, в результате обрушения моста погиб 31 человек.

Причиной обрушения инженерного сооружения стали серьезные недостатки в текущем обслуживании, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.