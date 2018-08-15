Кража автомобиля может стать отдельным составом преступления

Глава Комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов заявил, что кражу автомобиля вскоре могут выделить в отдельный состав преступлений, а за сбыт регистрационных номерных знаков – ввести уголовную ответственность, пишет "Парламентская газета".

Комитет 15 августа направит председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву письмо с соответствующими предложениями. Комитет по Регламенту обобщил предложения из 77 регионов России, которые в качестве основной проблемы в правоприменительной практике видят квалификацию преступлений, предусмотренных статьями 158 и 166 Уголовного кодекса РФ. Статья 158 предусматривает наказание за кражу, а статья 166 — за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Преступники имеют возможность получить более мягкое наказание в результате сходности составов преступлений и возможности "манипуляций" с ответственностью.

По словам Кутепова, на ужесточении ответственности настаивают 17 регионов из 77, а на выделении "кражи транспортного средства" в отдельный состав и на четком отграничении кражи от угона — 18 регионов.

Комитет по Регламенту направил в Верховный суд 18 предложений по совершенствованию законодательства в этой области. Предлагается конкретизировать действия соучастников преступления, а также дополнить виды угона автомобиля угоном в состоянии опьянения, угоном машины, в которой находятся люди, а также угоном, связанным с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище.

Предлагается также учитывать при квалификации кражи или угона продолжительность пользования транспортным средством, способ проникновения в него и хищения, передачу в пользование иным лицам, неоднократность использования в течение короткого промежутка времени, изменение внешнего вида автомобиля, смену государственных номеров.

"По поводу государственных регистрационных знаков у нас есть несколько предложений. Например, введение уголовной ответственности за сбыт номерных маркировочных обозначений транспортных средств и документов на них, ужесточение ответственности за управление транспортным средством с нечитаемым или отсутствующим государственным регистрационным знаком", — сообщил Кутепов.

Сенатор отметил, что предлагается разработать единую информационную систему, включающую в себя базы данных заводов, транспортных средств, пересекающих границы Российской Федерации, автомобилей, прошедших регистрацию на таможенных пунктах при их ввозе на территорию России. В эту систему могут также войти базы данных по автомобилям, получившим тотальные повреждения вследствие ДТП, и информация о компаниях, предоставляющих услуги по страхованию транспортных средств.