Депутат Госдумы предложил ввести регистрацию на гироскутеры

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести регистрацию сигвеев, гироскутеров, моноколес и других видов личного электротранспорта, сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что предложение направлено на повышение безопасности на дорогах. Власов направил письмо с инициативой начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.
В письме, в частности, говорится, что регистрация электротранспорта необходима для недопущения смерти его владельцев в ДТП.
По словам депутата, также необходимо дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев этих устройств.
Власов попросил Черникова дать оценку инициативе и рассмотреть возможность ее реализации.
Комментарии
что регистрация электротранспорта необходима для недопущения смерти его владельцев в ДТП.
че?
не зарегиш помрешь?
Хорошая идея! Обязательно надо реализовать! А главное это повлияет "для недопущения смерти его владельцев в ДТП"! А потом потихоньку сначала сделать регистрацию бесплатной ну или совсем копеечной, затем небольшой налог надо заплатить, ну и конечно права категории ЗЮ, как же без них!
номер будет щитом?. Что только не придумают, лишь бы деньгу сорвать.
и ролики и самокаты и главное велики! и детские и всякие
Толи им заняться больше нечем, всякую чушь придумывают. Как в соревновании, на самый тупой закон.!!!
А что в госдуре смелых нет предложить уже налог на воздух? А то все около, да рядом..
коляски детские и инвалидные еще регить!
как, ...., номер на гироскутере убережет владельца от смерти?
а если незареганный, то обязательно кони двинешь?
а вообще, эти приблуды где используют? на проезжих дорогах?
а ты Вася Власов видел таких идиётов? на них дети по тротуарам катаюцца.
15.08.2018 10:26
- гость -
правильно! и права на управление лифтом сдавать. а то были случаи. коляски лифтом уничтожались.
и на управление собакой, лошадкой, да и пешеходные нужны права.
Введут и регламентируют всё, нечего удивляться, это ожидаемо. Получилось с платоном и онлайн кассами, с пенсиями ... придумают аналог осаго на всё что можно придумать, рега и налог на дом. животных итд ... С такой поддержкой и доверием на выборах это естественно. Жванецкий провидец, "Турникеты", 1982.
Власов попросил Черникова дать оценку инициативе
В регистратуру лучше обратись, там знают к кому направить.