Депутат Госдумы предложил ввести регистрацию на гироскутеры

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести регистрацию сигвеев, гироскутеров, моноколес и других видов личного электротранспорта, сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что предложение направлено на повышение безопасности на дорогах. Власов направил письмо с инициативой начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

В письме, в частности, говорится, что регистрация электротранспорта необходима для недопущения смерти его владельцев в ДТП.

По словам депутата, также необходимо дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение владельцев этих устройств.

Власов попросил Черникова дать оценку инициативе и рассмотреть возможность ее реализации.