Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом, пишут "Известия" со ссылкой на информацию, полученную от оператора фискальных данных Сбербанка "ОФД Платформа".
В 2018 году родители начали покупать товары к школе раньше, стараясь попасть в распродажи. Так, за последние две недели июля число покупок "школьной" категории возросло на 70% по сравнению с последними двумя неделями июня. В то время как в 2017 году этот показатель в данный период был меньше, составив лишь 20%. Пик покупательской активности в прошлом году пришелся на первую половину августа.
В топ-10 приобретений вошли: школьная форма, принадлежности для обучения, а также предметы одежды и канцелярские товары.
Самая высокая стоимость покупки зафиксирована у школьной формы, средний чек на приобретение которой составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. На втором месте — детские брюки со средней ценой почти 1,4 тыс. рублей (+14%). Затем идут рюкзак — 930 рублей (+13%), блузка — 670 рублей (+17%), пенал — 640 рублей (+28%).
Самый значительный рост цен наблюдался у детской футболки — на 77%, до 390 рублей, а также у настольной лампы — на 42%, до 330 рублей.
В целом же средний чек на покупки товаров к школе за один поход в магазин вырос на 23% и составил 2,1 тысячи рублей. В некоторых регионах России средний чек превысил 3,5 тысячи рублей.
Комментарии
а инфляция 4% ...
опять средняя температура по больничке?
что за цены??
брюки в 1400 рэ
пенал за 600...
хотя, если в бутиках брать то да
15.08.2018 10:58
- гость -
опять средняя температура по больничке?
что за цены??
а вы на китайском базаре детей одеваете по бросовым ценам?
нет мы с Италии выписываем
Средний чек на покупки к школе вырос почти на четверть в России
Не понимаю,как такое могло случиться при заявленной инфляции в 4%?
Никогда такого не было и вот опять.....
И это стабильность?!
15.08.2018 10:58
- гость -
опять средняя температура по больничке?
что за цены??
брюки в 1400 рэ
пенал за 600...
хотя, если в бутиках брать то да
-------
не все ж с помоек одежду собирают
Своему за 1900 брюки брал. среднего качества, турция. Костюм 4000р.
рюкзак средний 2000
среднего качества, турция лучше бы с помойки
А про спортривную форму почему не написано? Нужен спортивный костюм + кроссовки.
И блузки такие дешевые еще поискать нужно. В Детском мире в прошлом году в среднем 1000 руб. белая блузка на девочку стоила. Самая обычная блузка, из синтетики. По цене 600 руб. продавались водолазки белые. А колготки? Их штук пять надо, каждые по 200 руб.
Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом
но инфляция 3,5%
Не ходите в детский мир. Там дорого. Зайдите в Остин или глорию. Там неплохие и недорогие блузки и водолазки есть. И в августе там всегда скидки
Видимо яхты опять подешевели, раз инфлация низкая.