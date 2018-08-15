Средний чек на покупки к школе вырос почти на четверть в России

Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом, пишут "Известия" со ссылкой на информацию, полученную от оператора фискальных данных Сбербанка "ОФД Платформа".

В 2018 году родители начали покупать товары к школе раньше, стараясь попасть в распродажи. Так, за последние две недели июля число покупок "школьной" категории возросло на 70% по сравнению с последними двумя неделями июня. В то время как в 2017 году этот показатель в данный период был меньше, составив лишь 20%. Пик покупательской активности в прошлом году пришелся на первую половину августа.

В топ-10 приобретений вошли: школьная форма, принадлежности для обучения, а также предметы одежды и канцелярские товары.

Самая высокая стоимость покупки зафиксирована у школьной формы, средний чек на приобретение которой составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. На втором месте — детские брюки со средней ценой почти 1,4 тыс. рублей (+14%). Затем идут рюкзак — 930 рублей (+13%), блузка — 670 рублей (+17%), пенал — 640 рублей (+28%).

Самый значительный рост цен наблюдался у детской футболки — на 77%, до 390 рублей, а также у настольной лампы — на 42%, до 330 рублей.

В целом же средний чек на покупки товаров к школе за один поход в магазин вырос на 23% и составил 2,1 тысячи рублей. В некоторых регионах России средний чек превысил 3,5 тысячи рублей.