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Замглавы алтайского Россельхознадзора Виктор Некрасов покидает пост

, ИА "Амител"
Чиновник выходит на пенсию

Фото: fsvps.ru

Должность заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай покидает Виктор Некрасов, сообщает "Алтайская правда".

Уход с поста связан с тем, что чиновник выходит на пенсию.

Виктор Некрасов родился 25 апреля 1954 года. Карьеру Виктор Дмитриевич начал разнорабочим колхоза "Заря Алтая". Проходил службу на флоте. Является выпускником Алтайского сельскохозяйственного института по специальности "Ветеринария". В "Заре Алтая" прошел путь от ветеринарного врача до председателя колхоза. Затем работал в ветеринарных учреждениях Алтайского края. На посту заместителя главы регионального управления Россельхознадзора работает с 2006 года.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.08.2018 09:59
месный

а пенсия какая 13-15 тыс?

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