ФАС оценила вероятность роста цен на бензин

Начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин заявил, что на сегодняшний день никаких предпосылок для серьезного роста цен на бензин в 2019 году нет, сообщает "РИА Новости".

"Мы надеемся, что никаких ценовых потрясений на рынке происходить не будет, это касается прежде всего цены на нефть на мировых рынках. Пока никаких предпосылок для темпа роста цен, отличающегося от инфляции, в следующем году мы не видим", — подчеркнул Махонин.

Резкий рост стоимости бензина в России начался в апреле этого года. Весной розничная цена на топливо в среднем по стране увеличилась до 40 рублей, а в начале лета — до 43 рублей за литр. Для прекращения роста правительство снизило ставки акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи.

Стоит отметить, что уже с 2019 года акцизы взлетят в цене на 4,1 тысячи по бензину и на 2,8 тысячи по дизельному топливу.