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Суд арестовал замглавы отделения МГЕР, который в ДТП погубил целую семью

, ИА "Амител"
Спустя четыре дня после трагедии следствие не предъявило обвинение молодогвардейцу

Фото: instagram.com/renat_bulatov/

Суд арестовал на два месяца 22-летнего замглавы "Молодой Гвардии Единой России" Рената Булатова, который обвиняется в совершении ДТП с четырьмя погибшими. Булатов в суде признал вину и заявил о раскаянии, пишет "Газета.Ru".

ДТП произошло поздно вечером 10 августа в нескольких километрах от хутора Новенький в Среднеахтубинском районе. Булатов на отцовском пикапе Dodge Ram, пытаясь совершить обгон, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил Honda Accord. Несмотря на то, что оба ребенка ехали в детских удерживающих устройствах, все члены семьи погибли — одна из девочек, по словам очевидцев, была еще какое-то время жива, но к приезду медиков скончалась. Булатов в ДТП не пострадал. На фоне скандала местная "Единая Россия" приостановила членство Булатова в партии, но до приговора суда не стала его полностью исключать из своих рядов.

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения молодому функционеру "Единой России", устроившему 10 августа аварию, в которой погибла семья с двумя маленькими детьми.

Изначально СМИ сообщили со ссылкой на пресс-службу суда, что заседание пройдет в закрытом режиме. При этом никакой внятной причины такого неожиданного шага в суде не назвали. Уже ближе к 16.00, когда и должно было начаться заседание, в суде эту информацию опровергли, и слушания действительно прошли в открытом для журналистов и представителей обеих сторон режиме.

Как сообщает издание V1.ru, в суд пришли родители Булатова, его мать при этом с трудом сдерживала эмоции. Молодогвардеец в ходе заседания, на котором по инициативе его защиты была запрещена фото- и видеосъемка, старался не смотреть в сторону родителей.

В ходе заседания судья приобщил к материалам дела характеристику на Булатова с места работы в крестьянско-фермерском хозяйстве отца, бизнесмена и единоросса Анвера Булатова, из Волгоградского государственного университета, где он учится на юрфаке, и из МГЕР.

Все они положительные — молодой человек не имел вредных привычек, занимался спортом и общественной деятельностью. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности за грязные номера на его собственном автомобиле Mazda.

Воспользоваться отцовским пикапом в тот роковой вечер Булатов решил, чтобы перевезти инвентарь для очередного мероприятия МГЕР.

Анвер Булатов принес в суд данные о специально созданных для родственников погибших банковских счетах. Сейчас там в общей сложности 800 тысяч рублей. Ранее он сетовал, что хочет оказать материальную поддержку родным погибших Перчиевых, но ему не дают их контактов.

Между тем представитель полиции заявил в суде, что Булатов не признал своей вины и не раскаивался. Этим он обосновывал необходимость отправить его под арест. Также представитель отметил, что молодой человек не живет по адресу прописки, а его хорошее материальное положение свидетельствует о том, что он может оказать давление на свидетелей.

Сам Булатов пытался заверить, что не будет препятствовать правосудию: "Я извиняюсь за содеянное, раскаиваюсь. Не собираюсь ни убегать, ни давить на свидетелей". Об этом же говорил и его защитник, подчеркивая, что семья хочет помочь родным погибших и Булатов не планирует скрываться или мешать следствию.

Кстати, как оказалось, спустя четыре дня после трагедии следствие все еще продолжает сбор всех необходимых материалов и до сих пор не предъявило водителю Dodge официального обвинения. В ходе заседания выяснилось, что за владельцем Dodge Ram числится 38 штрафов за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости. При этом адвокат Булатова отметил, что невозможно достоверно установить, сколько нарушений совершил его подзащитный, а сколько — владелец автомобиля Анвер Булатов.

Во вторник близкие простились с погибшими. После этого тела отправили в дагестанский город Кизляр, где живут родители Виталия. Там их и похоронят.

В ожидании вердикта судьи друг погибшего главы семьи Павел заявил, что рассчитывает на большой срок для Булатова. "Погибли четыре человека, двое из них дети. Чем дольше сидит, тем больше возможности об этом подумать", — заявил он.

Рената Булатова арестовали на два месяца, стандартный срок в подобных случаях. Срок содержания под стражей у него начался с 11 августа. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.08.2018 12:11
Filin

и где тут мистика? Только в не предьявлении обвинений убийце 4 человек

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15.08.2018 12:13
- гость -

посадят или нет - вопрос второй.
нет четырех человек!
нужны безопасные дороги с разделением встречных потоков

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15.08.2018 12:50
- гость -

Тут вопросов в принципе нет. Сосунка отмажут, дорог как не было, так и не будет.

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