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Нидерланды выдали России гражданина РФ Данила Полякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей — преступление, по версии следствия, он совершил в Барнауле, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.
Накануне россиянин был экстрадирован в Россию. "Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159", — сообщили в генеральной прокуратуре.
Согласно версии следствия, в 2014-2015 годах Данил Поляков в Барнауле под различными предлогами брал у знакомых в долг деньги. При этом он не собирался их возвращать.
В итоге общая сумма долга превысила 23 миллиона рублей. Задержали россиянина в мае 2016 года на территории Нидерландов.
Комментарии
Есть один бывший полковник милиции Ларькин, тоже должен на круг оооч. приличную сумму людям. Мерзейшая личность, живет не тужит ))) Экстрадировать не надо в туалет с ружьем ходит....
знаю Ларькина. мнение о нем поддерживаю)