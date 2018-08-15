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Нидерланды выдали России гражданина РФ Данила Полякова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей — преступление, по версии следствия, он совершил в Барнауле, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Накануне россиянин был экстрадирован в Россию. "Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159", — сообщили в генеральной прокуратуре.

Согласно версии следствия, в 2014-2015 годах Данил Поляков в Барнауле под различными предлогами брал у знакомых в долг деньги. При этом он не собирался их возвращать.

В итоге общая сумма долга превысила 23 миллиона рублей. Задержали россиянина в мае 2016 года на территории Нидерландов.