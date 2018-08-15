Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

В Барнауле 14 августа прошел пикет "В защиту свободного интернета", на котором собралось около 200 человек. У памятника жертвам политических репрессий на площади Свободы люди разных возрастов, разных политических убеждений собрались, чтобы выразить поддержку Марии Мотузной, Даниилу Маркину, Антону Ангелу и Андрею Шашерину, которых обвиняют по статьям 148 и 282 УК РФ.

Обстановка на площади скорее напоминала встречу друзей по интересам. Люди предпочитали говорить не о политике, а о "мемасиках" в интернете, о свободе слова и самовыражении. Хотя хватало и молодых ребят с политическими лозунгами: "Зачем мне пенсия, если я сяду за репост?", "Мы не хотим новый 1937 год".

Некоторые редакции СМИ пришли на акцию практически в полном составе. Журналисты постили фотографии и яркие цитаты с выступления на пикете в различные телеграм-каналы. В толпе можно было узнать работников правительства Алтайского края, мэрии Барнаула, молодого человека в футболке с надписью "Штаб Алексея Навального", а также дочь вице-премьера Андрея Щукина, которая сообщила, что "проходила мимо и заинтересовалась, что происходит на площади Свободы". Правда, потом она поправилась, что обвиняемый за мемы с Иисусом Христом и Джоном Сноу Даниил Маркин — ее любимый фотограф.

Депутат АКЗС Иван Мордовин, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы "Единой России" Евгений Шадринцев с еще несколькими людьми в деловых костюмах следили за происходящим на другой стороне площади Свободы за деревьями, словно стесняясь выйти из сумрака. Через 15 минут после начала акции они "ушли в офлайн", и только молодой человек, по внешним признакам выходец из алтайской Лубянки, был единственной серой вороной в толпе собравшихся. Он увлеченно передавал, словно сводки с военных полей, по телефону, кто и что говорит.

Главные герои пикета — обвиняемые — с удовольствием общались с журналистами и пришедшими на акцию. Говорили о том, как уголовные дела отразились на их жизни. Даниил Маркин, раздававший наклейки с хештегом #markinfreedom, посетовал, что теперь для него закрыт доступ в банки, а стать успешным режиссером ему теперь будет сложнее. При этом он рад, что после того, как об уголовном деле стало широко известно, ему стали приходить сообщения с поддержкой из разных уголков мира.

Под памятником жертвам политических репрессий шеренгой встали несколько человек с политическими плакатами: "Мы против цензуры в интернете", "Путин нам не царь". Некий Александр Ламберт (не путать с Кристофером) объявил о начале массового пикета. Он спросил у толпы о том, как они узнали про акцию. Почти 80% сказали, что из Твиттера рэпера Оксимирона, и только несколько человек увидели информацию в группе Barnaul22.

"Теперь понятно, что Оксимирон самый популярный человек в Барнауле", — выкрикнул кто-то из толпы.

"А почему он не приехал?" - отреагировал сразу молодой человек.

"Да он про Барнаул только недавно узнал. У него тут концерт был в прошлом году", — разъяснили моментально молодые люди.

Мария Мотузная выступила перед толпой очень кратко. Она поблагодарила всех, кто пришел поддержать ребят, несмотря на будний день, и выразила надежду, что то же самое произойдет 15 августа, когда в Индустриальном районе пройдет новое заседание по ее процессу.

"Хочется верить, если все плохо закончится, вас это не испугает и вы не будете сидеть и бояться дома. Надеюсь, реальный срок мне не светит. У меня суд 15 августа, надеемся посмотреть на свидетелей обвинения", — сказала Мотузная.

После 30-секундного спитча ей громко аплодировали, и слово взял снова ее однокурсник Александр Сальников, который монотонно стал зачитывать законы Российской Федерации.

Барнаульский священник Александр Микушин, который стал известен после интервью Amic.ru про нелюбовь к российскому кино, также пришел поддержать ребят и выступить перед толпой. По его словам, его эти мемы, как человека верующего, не оскорбили, а девушек Анастасию Битнер и Дарью Исаенко он не видел никогда в жизни ни в одной воскресной школе. Микушин готов выступить в качестве эксперта в судебном процессе, чтобы спросить у студенток о том, как правильно причащаться, креститься.

"В Древней Руси у Церкви было право ходатайствовать за осужденных. Я пришел сюда походатайствовать за Марию, Даниила, Антона, Андрея, которых обвиняют в оскорблении чувств верующих. Меня эти картинки не оскорбили. Поверьте, я видел настоящий трэш в интернете. Я не думаю, что эти ребята хотели кого-то оскорбить целенаправленно. Нужно отнестись к этому с милосердием и прощением. Если вас они задели, то скажите про себя: "Бог им судья, не ведают, что творят", — обратился к толпе Александр Микушин, закончив выступление цитатой из песни Виктора Цоя.

"Если есть шаг — должен быть след. Если есть тьма — должен быть свет", — сказал он. Последние строчки, кажется, подхватила вся толпа.

Дальше решил выступить неизвестный пенсионер в грязной рубашке и спортивных штанах, случайно с тележкой проходивший мимо. Он говорил около 5 минут про "Единую Россию", Путина, но молодая толпа не воспринимала мужчину, который явно не являлся подписчиком Оксимирона.

"Ой, ты тоже пришел. Не сомневался в тебе", — здоровались молодые люди друг с другом в толпе. Многие просто уходили подальше от памятника, чтобы поговорить друг с другом. В основном про интернет и социальные сети.

На волне с молодежью решила быть и кандидат в губернаторы Алтайского края от партии "Справедливая Россия" Людмила Суслова, которая ради пикета пропустила первые политические дебаты на сайте "Катунь 24".

"Меня эти события поразили до глубины души. Я сегодня хотела быть с вами вне зависимости от политической конъюнктуры. Недопустимо то, что происходит. Я очень благодарна организаторам, что эта площадка состоялась. Мы смогли объединиться вокруг ребят. Мы не должны отступать, нужно поддержать Марию Мотузную и пройти до конца", — обратилась кандидат в губернаторы.

Политический и общественный деятель Виктор Рау, которого избирательная комиссия Алтайского края как раз не допустила до выборов, закрывал часовую акцию. Он, в отличие от молодежи, был более жесток в своей речи и предложил закрыть центр "Э" за фальсификацию уголовных дел, а сотрудников — привлекать к ответственности.

"То мелкими, то широкими шагами мы идем к 37-му году. У нас есть где-то экстремизм, в каких-то Кавказских горах, там есть радикалы мусульманские. Откуда у нас в Сибири экстремисты? Есть просто план у этой организации Всех надо разогнать!" - заключил Виктор Рау, позвав на новую подобную акцию, которая пройдет 24 августа в 18.00 на площади Свободы.

Еще около часа толпа не расходилась. Люди просто говорили. Пока в России это не запрещено.