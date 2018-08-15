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Нарушения в вопросе качества и безопасности питьевой воды выявлены в Алтайском крае специалистами регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство отчиталось об итогах надзора за качеством и безопасностью питьевой воды в первой половине этого года.

"По данным на 01.08.2018 г. на территории края действует 2173 источника питьевого централизованного водоснабжения, которые подают воду в 1112 городских и сельских водопроводов. В городах Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск водоснабжение осуществляется непосредственно из речных водозаборов рек Обь и Алей, в остальные населенные пункты вода поступает из артезианских скважин", — отмечают в Роспотребнадзоре.

За первое полугодие со стороны надзорного ведомства было вынесено 26 постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 262 тысячи рублей, а также 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Также в суд подано два иска о нарушениях санитарного законодательства, все исковые требования были удовлетворены судом.

"По результатам лабораторного контроля доля проб воды в распределительной сети, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, находится на уровне среднемноголетних значений", — добавляют в Роспотребнадзоре.

Также в адрес органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в 2018 году было направлено 88 уведомлений о несоответствии питьевой воды нормативным требованиям.