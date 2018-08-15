Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подтвердил готовность встретиться, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на северокорейское новостное агентство ЦТАК.

"Я подтверждаю свою готовность в ближайшее же время встретиться с вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двусторонних отношений и важные региональные вопросы", — говорится в послании Путина Киму в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, сообщает ЦТАК.

"Я уверен, что совместными действиями мы – Россия, КНДР и Республика Корея – сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", — добавил Путин, отмечает ЦТАК.

1 июня в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел Сергея Лаврова была достигнута договоренность о встрече Путина и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может приехать в Россию. Одним из возможных поводов для такого визита может стать Восточный экономический форум.