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Злоумышленник под видом директора одной из гостиниц Барнаула похитил 20 тысяч рублей — мужчина позвонил администратору и заявил, что за наличными приедет курьер.
Как сообщили в УМВД по краевой столице, мошенник, представившийся директором, спросил у администратора, сколько денежных средств находится в кассе.
"После в гостиницу приехал мужчина, представился курьером. Женщина передала ему всю выручку. Потерпевшая знала о различных видах мошенничества, но поверила злоумышленникам. Директор обратился с заявлением в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Комментарии
Что за гостиница такая, сотрудники которой не знают директора?
Бред какой то, что администратор не знает номер директора? Перезвонила бы при приезде курьера и уточнила бы отдавать или нет.
тема очень и очень серьезная.
Через SIP-телефонию можно поставить любой исходящий номер, в том числе директора.
Т.е. администратор будет видеть, что звонит директор.
Далее, читал, что появились программы-синтезаторы голоса, которым хватает 10 секунд образца голоса для обучения. Т.е. по любому поводу позвонят директору, запишут образец голоса, и программа наговорит его голосом с его номера телефона все что угодно.
Высший пилотаж мошенничества. И защиты нет.