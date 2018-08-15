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Злоумышленник под видом директора одной из гостиниц Барнаула похитил 20 тысяч рублей — мужчина позвонил администратору и заявил, что за наличными приедет курьер.

Как сообщили в УМВД по краевой столице, мошенник, представившийся директором, спросил у администратора, сколько денежных средств находится в кассе.

"После в гостиницу приехал мужчина, представился курьером. Женщина передала ему всю выручку. Потерпевшая знала о различных видах мошенничества, но поверила злоумышленникам. Директор обратился с заявлением в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.