Переодетые в женщин мужчины ворвались в центральное отделение полиции в Ереване и избили двух стражей порядка, сообщает пресс-служба полиции Республики Армения.

Причиной стало нападение одного из граждан на представителей сексуальных меньшинств. Подозреваемого задержали и доставили в центральное отделение полиции.

После у здания полиции собралась толпа, которая устроила потасовку в момент привода задержанного. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные криками жители ближайших домов.

Полицейские попытались успокоить собравшихся, но "терпимость полиции не была адекватно оценена".

"На первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы схватить задержанного. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из которых был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Ранившие стражей порядка нарушители выявлены и задержаны. Ими оказались 21-летний и 30-летний мужчины, жители Еревана.