Оператор запустил новый тариф с говорящим названием "Тарифище" с безлимитным интернетом, звонками и SMS на все номера России. Клиенты МТС получат неограниченный объем интернет-трафика, оплаченный пакет междугородних звонков и бесплатные входящие в любой точке страны в сети МТС.

При подключении пользователи получат безлимитный интернет, а также 500 минут и 500 SMS в месяц на все сети России. Далее можно настроить тариф под себя — интернет останется безлимитным, а набор минут и SMS можно выбрать из четырех вариантов: 500, 800, 1500 и 3000 минут и SMS. Настроить тариф и выбрать пакеты минут и SMS можно в приложении "Мой МТС" или на странице тарифа.

Во время поездок по России все входящие в сети МТС будут бесплатными, а пакет минут можно расходовать на междугородние вызовы абонентам любых операторов.

Новый тариф максимально прост и адаптирован для пользователей смартфонов. Специально для запуска тарифа МТС подготовила сеть передачи данных, сделав акцент на стандарте 4G, а также предложила выгодные условия покупки 4G-смартфонов, включая рассрочку, trade-in и cashback.

Кроме того, пользователи карт МТС Банка смогут не платить за "Тарифище" и пользоваться безлимитным интернетом бесплатно: для этого необходимо стать участником программы "МТС Smart Деньги" и оплачивать по карте МТС Банка покупки на сумму 20 тысяч рублей в месяц.

Стоимость тарифа в Алтайском крае – от 450 рублей, стоимость в других регионах — на сайте www.mts.ru