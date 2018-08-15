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Сотрудника одного из банков в Барнауле подозревают в присваивании денег клиентов, которые они планировали направить на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в краевой прокуратуре, гражданин был трудоустроен в финансовую организацию на должность менеджера по обслуживанию. В его должностные обязанности входило обслуживание физлиц, в том числе прием средств по оплате ЖКУ.

"Управлением внутрибанковской безопасности в процессе проверки по заявлению клиента установлены факты необоснованного сторнирования (отмены) платежей за коммунальные услуги с последующим присвоением денежных средств указанным сотрудником. Впоследствии установлены и иные факты отмены платежей сотрудником, который, находясь на своем рабочем месте и используя свое служебное положение, после приема от клиентов денежных средств в счет уплаты коммунальных платежей и проводки операций совершал их отмену без присутствия клиентов", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Деньги обвиняемый присваивал, забирая их из кассы, расположенной на его рабочем месте. В данный момент установлено 11 фактов необоснованного присвоения средств граждан.