Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца перейдут под контроль кипрской компании — таким образом бизнесмен, накопивший много долгов, решил распорядиться своими активами, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Анатолий Чубайс позвал Бориса Минца в свою команду для участия в постваучерной приватизации. В 1996 году Чубайс перешел в администрацию президента и взял с собой Минца. "Анатолий Борисович — мой прародитель. Он меня придумал — ему и решать, где мне работать", — заявлял сам Минц. В 2000 году в России был избран новый президент. Вскоре Чубайс покинул администрацию президента, а Минца перебросил на политику — он вошел в руководство праволиберального Союза правых сил. Однако после перешел под руководство Чубайса в РАО ЕЭС.

Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время. Одна из крупнейших пенсионных групп будет передана под контроль Riverstretch Trading& Investments (RT& I). Один из источников издания сообщил, что детали договора сейчас находятся на согласовании у Центробанка.

Окончательное решение о будущем НПФ еще не принято. Сообщается, что в фондах Бориса Минца находится более 313 млрд рублей пенсионных накоплений россиян.

Компания О1 Group Бориса Минца задолжала Московскому кредитному банку порядка 25 миллиардов рублей. Последний переуступил права требования кредита концерну "Россиум" Романа Авдеева. А тот нанял кипрскую компанию. В итоге Riverstretch Trading& Investments (RT& I) может получить залог — 75% плюс одна акция ФГ "Будущее". По данным источника, киприотам также перейдут НПФ "Будущее", "Телеком-союз", "Социальное развитие" и "Образование".

О владельцах RT& I данных нет. По некоторым сведениям, компания работает в интересах группы "Регион" и "Роснефти".

Один из основателей банка "Открытие" и владелец О1 Group Борис Минц уехал из России в Лондон. Об этом стало известно в мае 2018 года. Практически сразу после отъезда бизнесмена в отношении О1 Group Следственный комитет инициировал доследственную проверку. Минц в свое время работал в администрации президента и считался деловым партнером Анатолия Чубайса. В 2018 году он выбыл из списка 200 богатейших бизнесменов России.