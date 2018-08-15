Фото: tdblog.ru

Прокуратура в Барнауле добилась ограничения доступа к сайту с информацией о платных услугах по изготовлению и продаже дипломов.

Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка была проведена по жалобе гражданина.

"Установлено, что на сайте в свободном доступе находится информация о платных услугах по изготовлению и продаже дипломов вузов, техникумов, колледжей, ПТУ, приложений к диплому, школьных аттестатов и других официальных документов в сфере образования", — отмечают в прокуратуре.

Согласно данным ГУ МВД по Алтайскому краю, владельцем интернет-ресурса является физлицо, зарегистрированное в Санкт-Петербурге.

В итоге Калининский районный суд Северной столицы признал информацию на сайте запрещенной к распространению в РФ. В данный момент доступ к этому ресурсу ограничен.