За первые шесть месяцев текущего года отечественные банки выдали россиянам на 11,6% кредитов больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает URA.RU.

Такие данные приводит Банк России в своем последнем отчете о динамике развития банковского сектора.

В прошлом году прирост в кредитовании составил всего 5,2% против нынешних 11,6%, отмечают аналитики Центробанка.

В ЦБ подчеркнули, что в 2018 году россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.

Основной прирост произошел за счет ипотечных программ. Также был отмечен рост за счет необеспеченных потребительских ссуд и автокредитов.