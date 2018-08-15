За первые шесть месяцев текущего года отечественные банки выдали россиянам на 11,6% кредитов больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает URA.RU.
Такие данные приводит Банк России в своем последнем отчете о динамике развития банковского сектора.
В прошлом году прирост в кредитовании составил всего 5,2% против нынешних 11,6%, отмечают аналитики Центробанка.
В ЦБ подчеркнули, что в 2018 году россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.
Основной прирост произошел за счет ипотечных программ. Также был отмечен рост за счет необеспеченных потребительских ссуд и автокредитов.
Комментарии
можно назвать, мягко говоря слабоумными работников центробанка после таких заявлений
Прикольно. Я вот кредитами не пользуюсь, потому что мне на всё денег хватает. А тут вон оно как, оказывается, чем больше денег, тем больше кредитов надо брать. Так-то логично - больше кредитов, больше денег (кредитных). Не зря же Набиулина в США училась)
У народа нет денег на хлеб.
Прогнозируем рост спроса на пирожные!
вот у нас народ какой недоверчивый!
вам сказали что все зашибись/зарплата выросла/цены упали
сидим - верим - улыбаемся
В ЦБ подчеркнули, что в 2018 году россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.
а жизненная логика говорит об обратном - у людей нету денег вот и приходится брать кредиты ))
15.08.2018 13:57
- гость -
зашибись, денег нету - берут кредиты.
а типа отдавать не надо?
или люди такие дураки, что ждут халявных денег?
зашибись, денег нету - берут кредиты.
а типа отдавать не надо?
лет через 30 наследники отдадут, если вступят в наследство ))