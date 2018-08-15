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Новости

Центробанк: россияне активнее берут кредиты из-за роста доходов

, ИА "Амител"
Прирост в кредитовании в два раза превысил прошлогодний показатель

Фото: komiinform.ru

За первые шесть месяцев текущего года отечественные банки выдали россиянам на 11,6% кредитов больше, чем за тот же период годом ранее, сообщает URA.RU

Такие данные приводит Банк России в своем последнем отчете о динамике развития банковского сектора.

В прошлом году прирост в кредитовании составил всего 5,2% против нынешних 11,6%, отмечают аналитики Центробанка.

В ЦБ подчеркнули, что в 2018 году россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.

Основной прирост произошел за счет ипотечных программ. Также был отмечен рост за счет необеспеченных потребительских ссуд и автокредитов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.08.2018 13:34
- гость -

можно назвать, мягко говоря слабоумными работников центробанка после таких заявлений

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15.08.2018 13:37
- гость -

Прикольно. Я вот кредитами не пользуюсь, потому что мне на всё денег хватает. А тут вон оно как, оказывается, чем больше денег, тем больше кредитов надо брать. Так-то логично - больше кредитов, больше денег (кредитных). Не зря же Набиулина в США училась)

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15.08.2018 13:55
Центробанк

У народа нет денег на хлеб.
Прогнозируем рост спроса на пирожные!

0  0
15.08.2018 13:56
- гость -

вот у нас народ какой недоверчивый!
вам сказали что все зашибись/зарплата выросла/цены упали
сидим - верим - улыбаемся

0  0
15.08.2018 13:57
- гость -

В ЦБ подчеркнули, что в 2018 году россияне стали чаще брать кредиты благодаря позитивной динамике реальных располагаемых доходов населения.

а жизненная логика говорит об обратном - у людей нету денег вот и приходится брать кредиты ))

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15.08.2018 14:01
Айбилив Айкенфлаев

15.08.2018 13:57
- гость -

зашибись, денег нету - берут кредиты.
а типа отдавать не надо?
или люди такие дураки, что ждут халявных денег?

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15.08.2018 14:25
- гость -

зашибись, денег нету - берут кредиты.
а типа отдавать не надо?

лет через 30 наследники отдадут, если вступят в наследство ))

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