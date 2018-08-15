Фото: youtube.com

Музыкант Тимофей Винковский, являющийся уроженцем Барнаула, впервые исполнил скрипичный концерт на хрустальной арфе с оркестром.

"Впервые в истории жанра! И впервые в мире!! Тимофей Винковский исполняет скрипичный концерт на хрустальной арфе с оркестром", — таким комментарием сопровождается видео на странице самого музыканта в соцсети Facebook.

Выступление состоялось в Массандровском дворце в Крыму. Барнаулец вместе с оркестром исполнил произведение Баха.

Отметим, что хрустальная арфа, на которой играет Тимофей Винковский, — это набор специальных бокалов, которые благодаря непревзойденному умению мастера обладают удивительной музыкальностью.