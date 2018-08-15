Оперная певица Валентина Левко скончалась в возрасте 92 лет

В Москве в возрасте 92 лет скончалась народная артистка РСФСР, оперная певица Валентина Левко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

"В 9 часов вечера в Москве после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни певица, народная артистка РСФСР Валентина Левко", — рассказала Новикова.



​Представитель пресс-службы Большого театра сообщил "РИА Новости", что похороны певицы состоятся на Троекуровском кладбище. Он добавил, что прощание, скорее всего, пройдет в Академии им. Гнесиных. Дата и время прощания и похорон станут известны позже.

Валентина Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве. В 1948 году она окончила музыкальное училище им. Гнесиных, а затем поступила на оркестровый факультет ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных. В 1960 году она стала солисткой Большого театра, а спустя три года получила второй диплом в Московской консерватории им. П.И. Чайковского, но уже как оперная и концертно-камерная певица. Голос Левко звучит в таких фильмах, как "Свадьба в Малиновке", "Простая история" и не только.