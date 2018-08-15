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Двое людей госпитализированы из-за выбежавшей на дорогу овцы в Горном Алтае

, ИА "Амител"
В результате наезда на животное перевернулся мотовездеход

Фото: 04.мвд.рф

Мотовездеход перевернулся в Горном Алтае в результате наезда на выбежавшую на дорогу овцу — ДТП обернулось госпитализацией двух человек.

По информации республиканского МВД, авария произошла 14 августа около 14:10 в Чемальском районе на 65-м километре автодороги "Усть-Сема — Чемал — Куюс".

"58-летний житель города Новосибирска, управляя мотовездеходом CF MOTO X8, при движении со стороны села Чемал в сторону села Куюс допустил наезд на овцу, выбежавшую на проезжую часть дороги. После наезда на животное мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", — отмечают в полиции.

В результате ДТП водитель и пассажирка квадроцикла – 39-летняя жительница Новосибирска – были госпитализированы.

Водитель мотовездехода был трезв. По факту аварии проводится административное расследование.

В отношении пастуха, допустившего выход животного на проезжую часть дороги, составлен административный протокол.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.08.2018 14:08
Эрг Ноор

"В отношении пастуха, допустившего выход животного на проезжую часть дороги, составлен административный протокол." Ахах.В горном дальше чемала и семинского перевала дорога возле каждой деревни в распоряжении баранов,коней,коров.

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15.08.2018 14:23
- гость -

Вопрос к ДПС, почему не штрафуют владельцев за прокат ТС, лицам не имеющим ВУ, чаще всего находящимся в состоянии алкогольного опьянения???

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15.08.2018 14:26
месный

а чё овца прям на дороге перед квадриком материализовалась, водятел заранее не видел что там овца на дорогу идёт?

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