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Мотовездеход перевернулся в Горном Алтае в результате наезда на выбежавшую на дорогу овцу — ДТП обернулось госпитализацией двух человек.

По информации республиканского МВД, авария произошла 14 августа около 14:10 в Чемальском районе на 65-м километре автодороги "Усть-Сема — Чемал — Куюс".

"58-летний житель города Новосибирска, управляя мотовездеходом CF MOTO X8, при движении со стороны села Чемал в сторону села Куюс допустил наезд на овцу, выбежавшую на проезжую часть дороги. После наезда на животное мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", — отмечают в полиции.

В результате ДТП водитель и пассажирка квадроцикла – 39-летняя жительница Новосибирска – были госпитализированы.

Водитель мотовездехода был трезв. По факту аварии проводится административное расследование.

В отношении пастуха, допустившего выход животного на проезжую часть дороги, составлен административный протокол.