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Новости

Пенсионные льготы предлагают открепить от нового возраста выхода на пенсию

, ИА "Амител"
Против сохранения льгот выступало Министерство финансов, потому речь идет о выпадающих доходах регионов

Фото: idrenome.ru

В случае повышения пенсионного возраста действующие сроки предоставления льгот для пожилых россиян могут остаться неизменными, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Данное предложение будет обсуждаться во время второго чтения пенсионного законопроекта, которое состоится в сентябре. Отмечается, что сохранение льгот не потребует дополнительных финансовых вливаний — на их обеспечение средства выделяют региональные бюджеты. Если поправки будут приняты, то субъекты просто сохранят финансирование на прежнем уровне.

Идея оставить на сегодняшнем уровне возрастные рамки (55 лет для женщин и 60 — для мужчин) для предоставления льгот пожилым россиянам обсуждалась в июне.

Против сохранения льгот выступало Министерство финансов, потому речь идет о выпадающих доходах регионов.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Старт реформы запланирован на 2019 год, а окончание — на 2028 год для мужчин и 2034 год — для женщин. Изменения в пенсионной системе позволят существенно повысить уровень выплат пенсионерам, уверяют в правительстве России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.08.2018 14:10
- гость -

Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки», — пояснила Тимошенко.

Украина. Выборы.

0  0
15.08.2018 14:18
- гость -

Ну надо же "проход в хохлов" с первого комментария.

0  0
15.08.2018 14:24
- гость -

перед единым днем голосования чего не наобещаешь ))

0  0
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