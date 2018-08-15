Фото: Amic.ru

Учащиеся СДЮШОР "Алтай" вынуждены переодеваться и оставлять свою хоккейную экипировку непосредственно на улице перед ледовым дворцом спорта "Карандин-Арена", в котором уже переполнены раздевалки. На фотографиях видно, что одежда лежит на улице рядом со спортивной ареной.

По информации Amic.ru, для юных хоккеистов выделили лишь одно помещение. Там все оставляют свою форму, на полу лежит куча баулов. Она не успевает высохнуть, поэтому ее выносят на улицу. Также некоторые дети вынуждены переодеваться прямо на улице.

Отметим, что сейчас в ЛДС "Карандин-Арена" тренируются все воспитанники СДЮШОР "Алтай", которые делят один лед вместе с ребятами из клуба "Динамо". График настолько напряженный, что некоторые тренировки для детей начинаются после 21.00 вечера.

По последней информации, в ближайшее время будет подписано соглашение с собственниками арены, чтобы там на постоянной основе тренировались юные хоккеисты и основная команда "Алтай", пока суд не откроет Дворец зрелищ и спорта. Собственник ЛДС намерен расширить раздевалки, сделать помещение для судей и расширить трибуны, чтобы "Карандин-Арена" смогла принимать матчи ВХЛ.

Ранее специальный флешмоб с просьбой решить проблему нехватки площадок для занятий хоккеистов и учеников клуба фигурного катания "Сибирский лед" запустили в интернете. Как сообщили родители юных спортсменов, из-за закрытия Дворца зрелищ и спорта они вынуждены привозить своих детей на занятия в ЛДС "Карандин-Арена" в 6 утра.

При этом родители хоккеистов боятся, что одной арены на весь город недостаточно, и намерены обращаться за помощью к врио губернатора Виктору Томенко. Есть опасность, что Федерация хоккея России не примет ЛДС "Карандин-Арена" и основной команде "Алтай" будет негде выступать в новом сезоне ВХЛ.