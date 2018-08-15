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Четыре человека пострадали в результате ДТП, которое допустил пьяный водитель в Онгудайском районе Республики Алтай.

Как сообщили в региональном МВД, авария произошла 14 августа около 18:55 на 633-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

"30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права на управление транспортными средствами, сел за руль автомобиля ВАЗ-21074. Во время движения со стороны села Курота в направлении села Онгудай мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства", — уточняют обстоятельства случившегося в полиции.

В районную больницу с полученными травмами были доставлены четверо пассажиров машины в возрасте от 31 до 42 лет. Двое из них госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.