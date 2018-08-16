Вице-губернатор Томской области, экс-депутат Госдумы от Алтайского края Андрей Кнорр оказался втянут в сомнительную историю с инвестициями китайских компаний в агропромышленный и лесной комплексы области. По сведениям известного томского журналиста Андрея Белоуса, губернатор области Сергей Жвачкин уже обратил внимание на подозрительные схемы, которые преподносятся его заместителем как инвестпроекты. Об этом со ссылкой на сайт "Наблюдатель в Томске" пишет "Банкфакс".

Еще несколько лет назад в Томской области начал формироваться лесопромышленный кластер, сообщалось на сайте регионального правительства. Его создание и работу курирует вице-губернатор Андрей Кнорр, который известен жителям Алтайского края как экс-депутат Госдумы, представлявший регион в двух созывах, и в прошлом один из лидеров реготделения "Единой России". После внутреннего конфликта он снял свою кандидатуру с очередных думских праймериз ЕР в 2011 году и уехал из региона в Томскую область, где с тех пор заведует АПК и смежными сферами в региональном правительстве, в том числе лесными отношениями.

"Наблюдатель в Томске" сообщает, что весной 2018 года Кнорр после многочисленных скандалов с китайскими владельцами лесопромышленного бизнеса в восточных районах области жаловался, что эти инвесторы не выполнили 90 % "дорожной карты", которую сами подписали. Однако, как считает журналист, ситуация вполне объяснима самой спецификой китайского бизнеса, который нацелен на быстрый заработок при минимуме инвестиций. "Они везут сюда деньги не для того, чтобы строить вам лесопромышленные парки, коровьи фермы или налогооблагаемую базу и рабочие места. Они везут сюда деньги, чтобы вывезти в 100 раз больше. И все. Но поскольку ваши купюросчетные машинки стоят к лесу задом, трель счетчика банкнот всегда будет перебивать визг пилорамы. Был бы лес, а волки и леший будут", — считает Андрей Белоус.

Как пишет журналист, Андрея Кнорра еще несколько лет назад, когда он представлял в Госдуме Алтайский край, замечали в лоббировании собственных интересов. Так, в 2010 году он открыто продвигал поправки в федеральное законодательство, легализующие тотализатор на ипподромах. В то время его скакуны Пинк Флойд и Арафат, рожденные на "Злынском конезаводе", получали призовые места в забегах на Центральном московском ипподроме. На сайте Госдумы есть стенограмма выступления Кнорра на пленарном заседании в поддержку законопроекта об азартных играх, в котором он просит Госдуму его принять.

После "изгнания" из Алтайского края и перехода в правительство Томской области г-н Кнорр перенес на новое место и свои подходы. Однако среди местных бизнесменов и политиков большого числа друзей он не нашел. Так, он конфликтовал с мэром Томска Иваном Кляйном, который не пустил его интересантов на местный продовольственный рынок. Поэтому некоторых друзей Андрей Кнорр привез в Томск с собой, а некоторые приехали сами.

Когда в области родился лесопромышленный кластер с китайскими инвестициями, Андрей Кнорр решил направить деньги бизнесменов из Поднебесной и в агропромышленный комплекс. Причем схема их работы выстроена достаточно своеобразно. Сегодня им принадлежит несколько хозяйств в ряде районов области, которые по видам бизнеса выделены в четыре самостоятельные компании. Про все четыре хозяйства в последнее время часто писали в местных новостях, туда возили губернатора и чиновников правительства. Хозяйствами напрямую владеет компания "Агрохолдинг "Томский", ее создали около трех лет назад. Основной акционер холдинга со вкладом более 1 млрд рублей – "Китайско-российская компания развития сельского хозяйства" из КНР, ей принадлежит 95% акций. Ее бенефициары – физические лица, граждане Китая. Российской компании "Томскагроинвест", согласно данным ЕГРЮЛ, в холдинге сейчас принадлежит 5 %.

Компания с названием "Томскагроинвест" – известная в Томской области на 100% государственная фирма с уставным капиталом более 14 млн рублей. Ее учредитель – департамент по управлению госсобственностью администрации Томской области. Она занимается инфраструктурными и финансовыми проектами, связанными с региональным сельским хозяйством, управляет областным рынком. У госкомпании неплохой опыт в коммерциализации местного АПК, и, что самое важное, у нее есть деньги.

Однако при исследовании связей АО, указанного в карточке ЕГРЮЛ "Агрохолдинга "Томский", журналист Андрей Белоус обнаружил странные обстоятельства. Под ее ИНН зарегистрирована компания с совершенно другим наименованием – ООО "Агрокапитал", не имеющая никакого отношения к государственному "Томскагроинвесту". В структуре ее собственности нет областных денег. Такая разница в информации в карточках, якобы фиксирующая существование двух компаний под одним ИНН, не является из ряда вон выходящим событием. "Авторы сделки с китайцами подложили им пустышку, внешне смахивающую на местную госкомпанию, но зарегистрированную всего за полтора месяца до сделки. А спустя пару лет, когда с китайцами все закрутилось как надо и те начали тратить на проекты холдинга нормальные деньги, фирму, чтобы избежать дальнейшей двусмысленности, переименовали, благо, сведения об этом отражаются не везде", — пишет "Наблюдатель в Томске".

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Эта фирма с "двойным дном" имеет миноритарную долю в агрохолдинге, которая оценивается в 58 млн рублей. Она принадлежит двум физическим лицам, одно из которых ее возглавляет — это Владимир Тиссен, который является давним знакомым Андрея Кнорра и переехал вслед за ним из Алтайского края. На прошлом месте он занимался по большей части полиграфическим бизнесом, но не слишком успешно. По этой причине возникает вопрос, каково происхождение 58 млн рублей для внесения в уставный капитал холдинга со стороны компании, которая не связана с государством и создана накануне.

Как выяснил журналист, в Томской области существовал целый ряд предбанкротных сельхозпредприятий. Уставный капитал, как предполагает Андрей Белоус, набрали из активов этих компаний, к которым имел отношение Андрей Кнорр, как вице-губернатор по АПК. Но его алтайский друг Владимир Тиссен, вероятно, просто управляет ими, не вкладывая свои деньги.

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На основе этих разорившихся предприятий были сформированы четыре 100-процентные "дочки" "Агрохолдинга "Томский": ООО "Березовская ферма", ООО "АПК "Первомайский", ООО "Молочная ферма" и ООО "Мазаловская ферма". Эти проекты китайского холдинга с миноритарным участием компании г-на Тиссена получили гарантированную и масштабную господдержку. Речь идет не только о льготном кредитовании и субсидировании, но и о прямых государственных субсидиях и налоговых возвратах (НДС). Так, ООО "АПК "Первомайское" региональное правительство субсидировало 40 % всех затрат на технику, семена и удобрения. В конце прошлого года вице-губернатор Андрей Кнорр рассказывал, что затраты компании на создание сырьевой базы в "дочках" холдинга составили 550 млн рублей, из которых 450 млн рублей – это прямые китайские инвестиции, остальное — деньги области.

Из ситуации следует вывод, что за счет областных денег в виде субсидий миноритарные акционеры агрохолдинга "наполняют" свои доли в компании и даже рассчитывают на увеличение участия. "В прошлом году Владимир Тиссен рассказывал, что обсуждает с китайцами возможность увеличения своей доли в агрохолдинге до 17%. Китайцы, правда, вкладывают свои, а Кнорр с Тиссеном наши с вами. Долю своего друга юности Тиссена в агрохолдинге Кнорр смело добивает госсубсидиями, которые сам и делит в кресле вице-губернатора", — считает Андрей Белоус.

История выглядит весьма подозрительно, в том числе потому, что не похожа на стереотипный бизнес китайцев в России, которые всегда ориентированы на быструю выручку и максимальный оборот. Не исключено, что конечные бенефициары этого бизнеса находятся вовсе не в Китае. Одни и те же инвесторы вкладываются и в лесной кластер, и в агрохолдинг. За АПК и лес в администрации Сергея Жвачкина отвечает один человек – вице-губернатор Андрей Кнорр. Операторы этих проектов странным образом связаны между собой: вслед за Владимиром Тиссеном из "Агрохолдинга "Томский" в лесопромышленном ЗАО "Роскитинвест" в прошлом году появился новый исполняющий обязанности гендиректора. Им оказался сын г-на Тиссена — Сергей.

Вся эта информация наводит на мысли о возможном существовании коррупционной составляющей. Тему уже начали "раскручивать" на федеральном уровне, и последствия этого внимания к проектам г-на Кнорра предсказать сложно. "После отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина пару месяцев назад, там ждут, что Андрей Кнорр вернется. Не губернатором, конечно, а просто домой, где у нынешнего заместителя Жвачкина сохранился интерес к жизни в виде самых разных активов. Лучшего времени, чтобы выбраться на берег сухим, не замочив Brioni, у Кнорра, похоже, не будет", — подытоживает "Наблюдатель в Томске".

Между тем встает закономерный вопрос — насколько региону нужен человек, замешанный в столь сомнительных схемах? Говорят, что сам г-н Кнорр метит едва ли не в кресло министра сельского хозяйства Алтайского края. Нужно ли говорить, как это может отразиться на региональном АПК, учитывая томский опыт "управления" Андрея Кнорра.

Думается, что очередное бегство данного чиновника — на этот раз из Томской области — не приведет его к высокопоставленным должностям в Алтайском крае. Более того, не исключено, что после публикации в СМИ на "художества" нынешнего вице-губернатора из соседнего региона обратят внимание правоохранители.

Кстати, по данным портала Amic.ru, Андрей Кнорр — далеко не последний, кто может вернуться на Алтай после нескольких лет "забвения". Впрочем, репутация и моральные качества остальных "отверженных" представителей политической элиты также оставляют желать лучшего. Решатся ли алтайские власти принять в свои ряды столь одиозную фигуру?