Четверг, 16 Август, 09:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,38
€ 75,23
429491
18°
Обь
166см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Не ждали: Андрей Кнорр, "наследивший" в Томске, может вернуться на Алтай

, ИА "Амител"
Бизнес-интересы чиновника оказались связаны с сомнительными китайскими компаниями, работающими в Томской области

Фото: mcx.ru

Вице-губернатор Томской области, экс-депутат Госдумы от Алтайского края Андрей Кнорр оказался втянут в сомнительную историю с инвестициями китайских компаний в агропромышленный и лесной комплексы области. По сведениям известного томского журналиста Андрея Белоуса, губернатор области Сергей Жвачкин уже обратил внимание на подозрительные схемы, которые преподносятся его заместителем как инвестпроекты. Об этом со ссылкой на сайт "Наблюдатель в Томске" пишет "Банкфакс".

Еще несколько лет назад в Томской области начал формироваться лесопромышленный кластер, сообщалось на сайте регионального правительства. Его создание и работу курирует вице-губернатор Андрей Кнорр, который известен жителям Алтайского края как экс-депутат Госдумы, представлявший регион в двух созывах, и в прошлом один из лидеров реготделения "Единой России". После внутреннего конфликта он снял свою кандидатуру с очередных думских праймериз ЕР в 2011 году и уехал из региона в Томскую область, где с тех пор заведует АПК и смежными сферами в региональном правительстве, в том числе лесными отношениями.

"Наблюдатель в Томске" сообщает, что весной 2018 года Кнорр после многочисленных скандалов с китайскими владельцами лесопромышленного бизнеса в восточных районах области жаловался, что эти инвесторы не выполнили 90 % "дорожной карты", которую сами подписали. Однако, как считает журналист, ситуация вполне объяснима самой спецификой китайского бизнеса, который нацелен на быстрый заработок при минимуме инвестиций. "Они везут сюда деньги не для того, чтобы строить вам лесопромышленные парки, коровьи фермы или налогооблагаемую базу и рабочие места. Они везут сюда деньги, чтобы вывезти в 100 раз больше. И все. Но поскольку ваши купюросчетные машинки стоят к лесу задом, трель счетчика банкнот всегда будет перебивать визг пилорамы. Был бы лес, а волки и леший будут", — считает Андрей Белоус.

Как пишет журналист, Андрея Кнорра еще несколько лет назад, когда он представлял в Госдуме Алтайский край, замечали в лоббировании собственных интересов. Так, в 2010 году он открыто продвигал поправки в федеральное законодательство, легализующие тотализатор на ипподромах. В то время его скакуны Пинк Флойд и Арафат, рожденные на "Злынском конезаводе", получали призовые места в забегах на Центральном московском ипподроме. На сайте Госдумы есть стенограмма выступления Кнорра на пленарном заседании в поддержку законопроекта об азартных играх, в котором он просит Госдуму его принять.

После "изгнания" из Алтайского края и перехода в правительство Томской области г-н Кнорр перенес на новое место и свои подходы. Однако среди местных бизнесменов и политиков большого числа друзей он не нашел. Так, он конфликтовал с мэром Томска Иваном Кляйном, который не пустил его интересантов на местный продовольственный рынок. Поэтому некоторых друзей Андрей Кнорр привез в Томск с собой, а некоторые приехали сами.

Когда в области родился лесопромышленный кластер с китайскими инвестициями, Андрей Кнорр решил направить деньги бизнесменов из Поднебесной и в агропромышленный комплекс. Причем схема их работы выстроена достаточно своеобразно. Сегодня им принадлежит несколько хозяйств в ряде районов области, которые по видам бизнеса выделены в четыре самостоятельные компании. Про все четыре хозяйства в последнее время часто писали в местных новостях, туда возили губернатора и чиновников правительства. Хозяйствами напрямую владеет компания "Агрохолдинг "Томский", ее создали около трех лет назад. Основной акционер холдинга со вкладом более 1 млрд рублей – "Китайско-российская компания развития сельского хозяйства" из КНР, ей принадлежит 95% акций. Ее бенефициары – физические лица, граждане Китая. Российской компании "Томскагроинвест", согласно данным ЕГРЮЛ, в холдинге сейчас принадлежит 5 %.

Компания с названием "Томскагроинвест" – известная в Томской области на 100% государственная фирма с уставным капиталом более 14 млн рублей. Ее учредитель – департамент по управлению госсобственностью администрации Томской области. Она занимается инфраструктурными и финансовыми проектами, связанными с региональным сельским хозяйством, управляет областным рынком. У госкомпании неплохой опыт в коммерциализации местного АПК, и, что самое важное, у нее есть деньги.

Однако при исследовании связей АО, указанного в карточке ЕГРЮЛ "Агрохолдинга "Томский", журналист Андрей Белоус обнаружил странные обстоятельства. Под ее ИНН зарегистрирована компания с совершенно другим наименованием – ООО "Агрокапитал", не имеющая никакого отношения к государственному "Томскагроинвесту". В структуре ее собственности нет областных денег. Такая разница в информации в карточках, якобы фиксирующая существование двух компаний под одним ИНН, не является из ряда вон выходящим событием. "Авторы сделки с китайцами подложили им пустышку, внешне смахивающую на местную госкомпанию, но зарегистрированную всего за полтора месяца до сделки. А спустя пару лет, когда с китайцами все закрутилось как надо и те начали тратить на проекты холдинга нормальные деньги, фирму, чтобы избежать дальнейшей двусмысленности, переименовали, благо, сведения об этом отражаются не везде", — пишет "Наблюдатель в Томске".

Читайте также: Лидер алтайских "единороссов" Андрей Кнорр покинет пост секретаря политсовета после 8 июня

Эта фирма с "двойным дном" имеет миноритарную долю в агрохолдинге, которая оценивается в 58 млн рублей. Она принадлежит двум физическим лицам, одно из которых ее возглавляет — это Владимир Тиссен, который является давним знакомым Андрея Кнорра и переехал вслед за ним из Алтайского края. На прошлом месте он занимался по большей части полиграфическим бизнесом, но не слишком успешно. По этой причине возникает вопрос, каково происхождение 58 млн рублей для внесения в уставный капитал холдинга со стороны компании, которая не связана с государством и создана накануне.

Как выяснил журналист, в Томской области существовал целый ряд предбанкротных сельхозпредприятий. Уставный капитал, как предполагает Андрей Белоус, набрали из активов этих компаний, к которым имел отношение Андрей Кнорр, как вице-губернатор по АПК. Но его алтайский друг Владимир Тиссен, вероятно, просто управляет ими, не вкладывая свои деньги.

Читайте также: Вице-губернатор Андрей Кнорр: "Где еще можно увидеть столько медведей, кроме как в Томске?"

На основе этих разорившихся предприятий были сформированы четыре 100-процентные "дочки" "Агрохолдинга "Томский": ООО "Березовская ферма", ООО "АПК "Первомайский", ООО "Молочная ферма" и ООО "Мазаловская ферма". Эти проекты китайского холдинга с миноритарным участием компании г-на Тиссена получили гарантированную и масштабную господдержку. Речь идет не только о льготном кредитовании и субсидировании, но и о прямых государственных субсидиях и налоговых возвратах (НДС). Так, ООО "АПК "Первомайское" региональное правительство субсидировало 40 % всех затрат на технику, семена и удобрения. В конце прошлого года вице-губернатор Андрей Кнорр рассказывал, что затраты компании на создание сырьевой базы в "дочках" холдинга составили 550 млн рублей, из которых 450 млн рублей – это прямые китайские инвестиции, остальное — деньги области.

Из ситуации следует вывод, что за счет областных денег в виде субсидий миноритарные акционеры агрохолдинга "наполняют" свои доли в компании и даже рассчитывают на увеличение участия. "В прошлом году Владимир Тиссен рассказывал, что обсуждает с китайцами возможность увеличения своей доли в агрохолдинге до 17%. Китайцы, правда, вкладывают свои, а Кнорр с Тиссеном наши с вами. Долю своего друга юности Тиссена в агрохолдинге Кнорр смело добивает госсубсидиями, которые сам и делит в кресле вице-губернатора", — считает Андрей Белоус.

История выглядит весьма подозрительно, в том числе потому, что не похожа на стереотипный бизнес китайцев в России, которые всегда ориентированы на быструю выручку и максимальный оборот. Не исключено, что конечные бенефициары этого бизнеса находятся вовсе не в Китае. Одни и те же инвесторы вкладываются и в лесной кластер, и в агрохолдинг. За АПК и лес в администрации Сергея Жвачкина отвечает один человек – вице-губернатор Андрей Кнорр. Операторы этих проектов странным образом связаны между собой: вслед за Владимиром Тиссеном из "Агрохолдинга "Томский" в лесопромышленном ЗАО "Роскитинвест" в прошлом году появился новый исполняющий обязанности гендиректора. Им оказался сын г-на Тиссена — Сергей.

Вся эта информация наводит на мысли о возможном существовании коррупционной составляющей. Тему уже начали "раскручивать" на федеральном уровне, и последствия этого внимания к проектам г-на Кнорра предсказать сложно. "После отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина пару месяцев назад, там ждут, что Андрей Кнорр вернется. Не губернатором, конечно, а просто домой, где у нынешнего заместителя Жвачкина сохранился интерес к жизни в виде самых разных активов. Лучшего времени, чтобы выбраться на берег сухим, не замочив Brioni, у Кнорра, похоже, не будет", — подытоживает "Наблюдатель в Томске".

Между тем встает закономерный вопрос — насколько региону нужен человек, замешанный в столь сомнительных схемах? Говорят, что сам г-н Кнорр метит едва ли не в кресло министра сельского хозяйства Алтайского края. Нужно ли говорить, как это может отразиться на региональном АПК, учитывая томский опыт "управления" Андрея Кнорра.

Думается, что очередное бегство данного чиновника — на этот раз из Томской области — не приведет его к высокопоставленным должностям в Алтайском крае. Более того, не исключено, что после публикации в СМИ на "художества" нынешнего вице-губернатора из соседнего региона обратят внимание правоохранители.

Кстати, по данным портала Amic.ru, Андрей Кнорр — далеко не последний, кто может вернуться на Алтай после нескольких лет "забвения". Впрочем, репутация и моральные качества остальных "отверженных" представителей политической элиты также оставляют желать лучшего. Решатся ли алтайские власти принять в свои ряды столь одиозную фигуру?

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

16.08.2018 08:00
- гость -

Ну началось. Поползли пауки обратно.

0  0
16.08.2018 08:10
- гость -

Неужели пустят? Лукьянов нормальный вроде мужик

0  0
16.08.2018 08:26
- гость -

Решатся ли алтайские власти принять в свои ряды столь одиозную фигуру?

а почему бы и нет? пусть на небо в клетку смотрит, да и из наших властителей туда не мешало бы народу добавить.

0  0
16.08.2018 08:36
Кот22

Ну вот, Лукьянов испугался соперника и начал чернуху заказуху строчить. Кнорр нормальный хозяйственник, пусть возвращается. А Лукьянов на субсидиях столько заработал, что можно уже и отдохнуть. Видимо боится неба в клетку в след за Белобородовым

0  0
16.08.2018 08:42
- гость -


16.08.2018 08:36
Кот22


Кнорр, залогинься.

0  0
16.08.2018 08:46
- гость -

Ага, он отказывался, но его тянули.

0  0
16.08.2018 08:49
- гость -


16.08.2018 08:46
- гость -


Да вы что? Кнорр себе даже карманы везде позашивал, чтобы взятку не подкинули. И стол в кабинете у него был кухонный без ящика. Со шкафами он вообще не дружил. Туда столько денег можно "подкинуть".

0  0
16.08.2018 08:56
- гость -

"Решатся ли алтайские власти принять в свои ряды..."?

Как сверху скажут - так и будет!

0  0
16.08.2018 09:10
Злая гостья

Вернется - продолжится распродажа леса, только карман, в который деньги складываются, может поменяться.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:02
Васильева прокомментировала идею введения единой формы в школах России 1
09:00
Что нужно знать об электричестве: директор БГЭС отвечает на вопросы горожан
Прием вопросов продлится до 12-00
08:52
Пожар произошел в здании завода XIX века в Змеиногорске 0
08:35
"Шерстяного монстра" нашла на камчатском берегу местная жительница 0
08:29
Долг потенциальных россиян-банкротов достиг отметки в 37 млрд рублей 2
08:17
День малинового варенья: старинные и современные рецепты любимого лакомства 2
08:06
В тюрьму за задолженность: как наказывают должников по ЖКХ 1
07:50
Король: лучшие фото неподражаемого Элвиса Пресли и интересные факты о певце 7
07:34
Мистер "апокалипсис": почему Джеймс Кэмерон сейчас главный режиссер мира 0
07:15
Квартиру у соснового бора с душем-сауной продают в Барнауле за 12,5 млн руб 1
07:03
Не ждали: Андрей Кнорр, "наследивший" в Томске, может вернуться на Алтай 9
06:48
Дрянная девчонка: какой 60-летняя Мадонна была в молодости 1
06:32
Жизнь в разрезе: как выглядят обычные вещи изнутри 3
06:23
Что известно о планете Нибиру и правда ли, что она опасна для Земли 29
06:14
Жару до +33 градусов обещают в Алтайском крае 16 августа 0
06:01
Томенко выделил деньги на борьбу с экстремизмом 13
05:59
Рособрнадзор: более 50 алтайских школ завысили результаты ВПР в 2018 году 0
04:55
Причины невозможности завоевания России назвали в США 2
03:43
Суд в Челябинске арестовал главного тренера России по кикбоксингу 0
02:27
Неизвестную структуру нашли на границе Солнечной системы 1
01:21
Российские физики открыли новое свойство сверхпроводников 0
00:36
Ученые спрогнозировали рекордную жару на ближайшие пять лет 1
23:45
"Квитанцию" на право ношения бороды времен Петра I нашли в Пскове 2
23:27
Глава СПЧ призвал переосмыслить закон о противодействии экстремизму 1
23:17
Три тысячи школ завысили результаты всероссийских проверочных работ 0
22:57
Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance 1
22:47
Минкомсвязь поддержала законопроект о декриминализации статьи за репосты 1
22:14
Бездомная из Барнаула год притворялась подростком ради жилья в Москве 5
21:52
Олигарх Мордашов пожаловался на предложение забрать его сверхдоходы 4
21:33
Появилось видео со свадьбы Поклонской 3
21:25
Фигурант дела о миллиардных хищениях в "Ростехе" умер после СИЗО 2
20:59
Названа новая опасность недостаточного сна 0
20:34
Володин заявил о необходимости поднять пенсии до 25 тысяч рублей 6
20:02
Путин поведал историю про находчивость Николая I 1
19:47
Скончался советский оперный певец Тео Майсте 0
19:32
Путин рассказал о нехватке позитива в Сети 3
19:08
Коротко о главном: белая Пивоварка, дебаты и пикет за свободный интернет
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 августа
18:45
СМИ: надпись "Полиция" хотят убрать с формы российских правоохранителей 3
18:23
Томенко намерен решить проблему Дворца спорта строительством новой арены 8
18:19
Житель Казахстана спас пассажиров сгоревшего на Алтае автобуса 0
17:50
Прокуратура раскрыла содержание "преступных мемов" Марии Мотузной 22
17:34
Остановку автомобилей запретят на участках четырех улиц в Барнауле 3
17:23
Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнером 2
17:11
Росприроднадзор выясняет, почему в Барнауле побелела река Пивоварка 3
17:05
Дочь Шукшина рассказала, почему не приезжает в Сростки 0
16:49
Уткин раскрыл свой гонорар за комментирование одного матча ЧМ на "Первом" 2
16:32
Легендарный психотерапевт Анатолий Кашпировский прилетел в Барнаул 19
16:21
Регламент стояния в очереди за билетом на поезд введут в России 0
16:15
Река Пивоварка в Барнауле изменила цвет и стала "молочной" 8
16:02
Дугин предложил кроме губернатора выбрать 9 сентября лучшие детсады города 22

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.