Народный артист Республики Беларусь Николай Кириченко скончался на 73-м году жизни, сообщает Пятый канал со ссылкой на национальный академический театр имени Янки Купалы, где работал артист.

Причина смерти не сообщается. По данным СМИ, в последние годы Кириченко серьезно болел, но продолжал работать.

Кириченко известен ролями в таких фильмах и сериалах, как "В августе 44-го", "Каменская", "Доктор Смерть" и "Охота на гауляйтера", "Анастасия Слуцкая", "Журов-2" и др.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Кириченко родился 16 марта 1946 года в городе Молодечно. В составе театра с 1971 года. В 2005-2009 годах возглавлял национальный академический театр имени Янки Купалы. Был доцентом Академии искусств, преподавал на театральном факультете.