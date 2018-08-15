Житель Якутии Владимир Аммосов разместил объявление о продаже головного убора, сделанного с использованием шерсти мамонта, за 10 тысяч американских долларов, сообщает "РИА Новости".

В комментариях Аммосов рассказал, что купил шерсть у родственника из Усть-Янского района Якутии. К информации прилагается сертификат подлинности товара, подписанный заведующим Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Семеном Григорьевым.

Мамонты в далекие времена обитали на территории Сибири и Якутии, и более 80% их останков в России сосредоточено именно на территории Якутии. Ежегодно в Усть-Янском районе ведется добыча мамонтовой фауны, причем на сегодняшний день законом подобный промысел практически не отрегулирован, что подтверждают и комментарии представителей органов правопорядка.

"Исходя из имеющейся в прокуратуре республики информации, изготовление и продажа шапки из мамонтовой шерсти не преследуется федеральным законодательством. Граждане (потенциальные покупатели) могут обратиться в Роспотребнадзор по поводу соответствия товара санитарно-эпидемиологическим нормам", — сообщил помощник природоохранного прокурора Якутии Данил Вадюхин.

Аналогично на сообщение о продаже мамонтовой шапки отреагировали и в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции республики.

"Признаки преступления в продаже шапки из мамонтовой шерсти не усматриваются", — отметила пресс-секретарь МВД Якутии Анастасия Петрова.