Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 17 лет и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 15 лет завершилось в Энгельсе. В турнирах участвовали воспитанники Спортшколы олимпийского резерва имени Константина Костенко.

На всероссийских соревнованиях Софья Штиль и Мария Дремова стали серебряными призерами в каноэ-двойках на дистанции 200 метров и бронзовыми призерами на дистанции 500 метров.

На первенстве России Анна Толстихина и Кристина Коновалова в байдарках-двойках завоевали серебро и бронзу. Они стали вторыми на дистанции 500 метров и третьими на двухсотметровке. Бронзовые медали гребцы региона завоевали в байдарке-четверке. В состав команды входили Анна Толстихина, Кристина Коновалова, Ангелина Рябицкая и Ульяна Антропова.

