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Наркотики, кредиты, низкие зарплаты: как прошли первые предвыборные дебаты

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В словесной дуэли встретились кандидаты в губернаторы Алтайского края Владимир Семёнов и Андрей Крылов

Первые дебаты прошли в прямом эфире на телеканале "Катунь 24" вечером во вторник, 14 августа. И это было весьма любопытно. Участие в них приняли только два кандидата: Владимир Семёнов (ЛДПР) и Андрей Крылов ("Партия Роста").

Врио главы региона, кандидат от "Единой России" Виктор Томенко от участия в дебатах отказался. Как пояснили в его штабе, по причине высокой занятости. А кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова рассказала порталу Amic.ru, что планировала участвовать в дебатах, но вечером во вторник, 14 августа, состоялся пикет против уголовных дел за репосты. Об акции протеста читайте в материале Amic.ru "Должен быть свет: Оксимирон "собрал" пикет за свободный интернет в Барнауле".

"Дебаты — это очень важная часть предвыборной кампании для любого кандидата. И я планирую принимать в них участие. Но я не могла пройти мимо такого пикета. Я пошла туда поддержать ребят", — сказала Суслова.

Но вернемся к дебатам. Каждый кандидат рассказал о себе, своей программе и почему голосовать надо именно за него. Главная тема дебатов — экономика Алтайского края. Тема близкая, так как оба долгие годы являются бизнесменами.

Владимир Семёнов, выдвинутый партией ЛДПР, рассказал, что перед тем, как составить программу, он собрал наказы и предложения избирателей через свои общественные приемные во всех городах и районах Алтайского края.

"Главная проблема в регионе — низкий уровень заработной платы, по этому показателю мы последние в стране. Также в крае есть серьезные проблемы с качеством дорог, ЖКХ, с социальной средой", — сказал кандидат.

Первое, что он сделает на посту губернатора, если будет избран, — сформирует новую команду. И партийность не будет иметь никакого значения, главное для Семёнова — профессионализм.

"Надо зачистить, убрать всех заворовавшихся и недостойных чиновников", — добавил он.

Затем он намерен заняться более глобальной темой — сделать край инвестиционно привлекательным.

"Алтайский край последние годы выглядел как безработный, получающий пособие. Прошлая власть влево-вправо шаг не делала, не двигалась. Мы такие убогие и забитые и делать ничего сами не можем, дай нам денег, Москва. И всегда к Москве с протянутой рукой. Надо переломить ситуацию. Не надо просить, надо зарабатывать", — заявил Владимир Семёнов.

Он сказал, что лично будет водить за руку по чиновничьим кабинетам бизнесменов с проектами свыше 100 млн рублей.

Андрей Крылов тоже больше говорил об экономике. Он тоже сказал о необходимости пересмотреть штат чиновников. Но не набрать новых, а значительно сократить старых. А точнее, убрать их всех "к чертовой бабушке".

Также Крылов предложил придумать местные налоги для олигархов, а малый бизнес освободить от налогов, и заверил, что при нем не будет "словоблудия".

"Меня часто спрашивают, почему я пошел на выборы, тебе что, делать нечего? Достало! До такой степени достало! У меня уже просто нервов не хватает, потому что я большую часть своего времени посвящаю не бизнесу и проектам, я думаю, как мне открутиться от запросов, ответов. У меня каждый день стопка бумаг на подписание всякой ерунды. Кто это все придумывает, кто потом читает?" — эмоционально выступил кандидат.

На тему экономики депутаты подискутировали. Так, Андрей Крылов заявил, что никакого развития в регионе нет. Но при этом он считает, что региону нельзя брать кредит (имеет в виду погашение дефицита бюджета), надо жить по средствам.

"Денег нет из-за власти, а ждать инвесторов как манны небесной нельзя, инвесторы приезжают не давать деньги, а брать их (…). Можно жить бедно и давать людям возможность зарабатывать, или пригласить сюда инвестора, который в конце концов нас может обобрать", — сказал Крылов, в том числе имея в виду и предложения Семёнова. Также Крылов отметил, что предыдущего губернатора Александра Карлина надо поблагодарить за то, что он оставил после себя регион без кредитов.

Андрей Крылов сказал, что кредиты брать — грех, он этого делать не будет (как губернатор, если будет избран).

"Кредит как наркотик. Его один раз попробовал — и сел на эту иглу. Наркотики запрещены, так почему кредиты не запрещены?" — сказал Крылов.

В ответ на это ведущий дебатов даже пошутил: после ваших слов мне стыдно стало, что у меня ипотека.

"Каких вы инвесторов собрались сюда везти? Если ты (имея в виду бизнесменов — прим.ред.) не владеешь ситуацией, не владеешь здоровьем, не контролируешь нервы, здесь, в Алтайском крае, делать нечего (…). Алтайский край стоит в самом центре мира на букву Ж", — буквально высказал наболевшее кандидат.

И уже, видимо, комментируя слова кандидата Виктора Томенко о необходимости развивать в крае не только сельское хозяйство, но и промышленность, сказал: край сельскохозяйственный, для промышленности здесь ничего нет – ни сырья, ни трудовых ресурсов, ни электроэнергии.

Владимир Семёнов ответил на брошенный вызов Крылова. Он подчеркнул, что инвестиции региону, безусловно, нужны. Но сначала надо создать условия, чтобы местные предприниматели не бежали из региона. А если речь идет об инвесторах извне, то почему нет, если они приводят в регион новые технологии, прогрессивные производства.

В вопросе сельского хозяйства кандидаты в целом во мнении сошлись.

"Сельское хозяйство должно выступить драйвером экономики. Мировое население, потребность в качественных и экологически чистых продуктах питания растет. Удаленность от рынков сбыта может компенсировать близкий Китай. Переработка сельхозпродукции — это ведь тоже промышленность", — сказал кандидат от ЛДПР.

Что касается кредитов — брать или не брать, то сейчас развитие бизнеса происходит именно на кредитах, вопрос в доступности, парировал Семёнов.

Такие вот любопытные дебаты. Рекомендуем их посмотреть и послушать. Так, с 15 августа они будут идти в эфире радио "Катунь FM" с 15:00 до 16:15. На телеканале "Катунь 24" дебаты идут с 18:00 до 19:00, на "Радио России" с 19:10 до 19:40. С 21 августа начнутся дебаты на радиоканале "Маяк" с 15:00 до 15:30, в эфире телеканалов "Россия-24" с 14:00 до 14:30, "Россия-1" с 9:15 до 9:56.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.08.2018 15:04
- гость -

Ничего интересного я там не увидела и не услышала, понаобещали как обычно и все

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15.08.2018 15:05
Миша

Да все одно и то же, промямлили что то и ушли

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15.08.2018 15:05
Кум

Самим не смешно от таких дебатов?

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15.08.2018 15:06
Алиса

Хорошо, что Томенко туда не пошёл, делать ему было там нечего, он и так на вопросы может ответить и все рассказать про программу и без них

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15.08.2018 15:08
- гость -

задолизы ляпуновские активизировались

0  0
15.08.2018 15:43
гость

Чё, правда кандидаты? Прям настоящие, живые кандидаты? А хотя бы мало-мальский управленческий опыт у них имеется? Или какие-нибудь достижения в бизнесе? Если нет ни того ни другого, то "давайдосвидания"! Бла-бла-бла уже был 13 лет на Алтае.

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